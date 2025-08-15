El Girona sofoca a su gente, no el sol abrasador ni el Rayo

No había ganado nunca el Girona el primer partido de Liga en Primera. Ni siquiera el año que asombró al despegar hacia Europa. La negra tradición continuará agravada con la segunda derrota y los cuatro empates que enumera la estadística. Los números ocultarán la espantosa presentación del equipo en la temporada de la redención esperada, que sólo será recordada por quienes vieron el duelo.

El sofoco llegó por el equipo, no por la temperatura. Las caras enrojecieron por la vergüenza que deparó el estreno, más que el calor reinante, 37 grados cuando los equipos salieron a calentar, 34 al comienzo del partido, y no tanto por el sol abrasador.

Cien grados siente Gazzaniga

Cien grados debía sentir en su cuerpo Paulo Gazzaniga, que encontró refugio en el vestuario al ser expulsado por cometer el penalti del 0-3 antes del descanso al intentar un regate erróneo. Ya se había equivocado en el primer tanto al pretender dar continuidad a una cesión con un mal pase que entregó a De Frutos. El checo Krejci, quizá mareado en el horno que era Montilivi, se ablandó en una disputa con el delantero, agravando la catástrofe que se cernía y que no disculpa, por otro lado, la ausencia de fútbol. Un juego repleto de pases anodinos, sin ningún dinamismo ni ideas, que no se explica por el miedo que inadió a los rojiblancos.

Joel Roca se escapa de Andrei Ratiu en un ataque del Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ni un fichaje presentó Míchel en el once de salida si como tal no se considera a Joel Roca, canterano que jugó cedido la pasada campaña en el Mirandés. El más joven fue el más atrevido, y obtuvo el premio del gol para distinguirse de los demás en la única jugada de Tsygankov. Fue el mismo Girona el año pasado, que sólo se salvó con los goles de Stuani.

Jugó Miovski de delantero centro con el Girona solo por las ausencias de Stuani, en Uruguay por la muerte de su padre, y de Abel Ruiz, lesionado y se marchó junto con Gazzaniga para que entrara Krapyvtsov, que evitó el 0-4 en los siete minutos que alargó Javier Alberola para extender el sofoco. El Girona ya jugaba con diez con él.

Pathé Ciss, solo ante Krapyvtsov, malogra el remate que pudo ser el 0-4. / Siu Wu / EFE

Tampoco fue muy original Iñigo, con la única novedad del exbético Luiz Felipe. Aunque no lo pareciera, se trata de un nueva temporada y con los privilegios intercambiados: es el Rayo el que volará por Europa. Demostró que está por encima del Girona, muy bien armado y muy concentrado en no desaprovechar cualquier error ajeno, cuando no forzarlos.

Se acaban los regalos

Cuando se agotó la caja de los regalos de bienvenida al visitante, el juego se equilibró. La diferencia se recortó en el marcador mediante una internada de Tsygankov, que aún no se parece al que fue, y en el juego.

El Rayo aflojó, midiendo sus esfuerzos en la canícula, y el Girona dio por empezada la Liga, demasiado tarde, con la aparición de los fichajes (Hugo Rincón, Vitor Reis, Thomas Lemar) y la zozobra que siempre provoca el viejo Portu. Con él, parecía que el Girona jugaba con once.