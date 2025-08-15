Fridolina Rolfö firma con el Manchester United tras salir del Barça: "La liga inglesa es la más fuerte del mundo"

La futbolista sueca Fridolina Rolfö, que este verano salió del Barça después de que el club azulgrana le rescindiera un contrato que concluía en 2026, ha fichado por dos temporadas por el Manchester United, informó este viernes el club inglés.

Rolfö, de 31 años, ha firmado contrato con el club de Old Trafford hasta junio de 2017 tras militar durante cuatro temporadas en el Barcelona, con el que ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones y cuatro títulos ligueros, tres Copas de la Reina y cuatro Supercopas.

La futbolista zurda alcanzó el centenar de partidos con la selección de su país en la pasada Eurocopa, en los que ha anotado 33 dianas.

Emoción

"Es realmente emocionante unirme al Manchester United, no sólo por el tamaño y la historia del club, sino también por formar parte de la trayectoria que está emprendiendo en el fútbol femenino", afirmó Rolfö a los medios del club.

"He tenido la suerte de disfrutar de mucho éxito en el Barcelona y en otros clubes en los que he jugado, y ahora quiero conseguir lo mismo en el Manchester United. La WSL es probablemente la liga más fuerte del mundo en este momento, así que eso fue gran parte del atractivo para venir aquí, además de la oportunidad de ayudar al equipo a consolidarse en la Liga de Campeones", apuntó.

Matt Johnson, director de fútbol femenino del Manchester United, manifestó que la sueca "es una de las jugadoras más talentosas y exitosas del fútbol femenino, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional" y que "aportará calidad y experiencia" a la plantilla, así como "la mentalidad ganadora de alguien con más de 20 títulos importantes y 100 internacionalidades".

"Su fichaje demuestra nuestra ambición por competir al máximo nivel en competiciones nacionales y europeas, y estamos encantados de dar la bienvenida a Fridolina al Manchester United", añadió el dirigente del United, que tendrá que jugar la fase previa 3 del torneo continental.