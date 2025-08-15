Flick admite que no está contento con tener que esperar a las inscripciones

Todas la garantías del mundo le habrán dado a Hansi Flick, de la misma manera que se había proclamado desde el club que el Barça tenía inscritos a todos los jugadores. Después del último entrenamiento previo al debut de Mallorca, este sábado a las 19 horas, la realidad es que no había ninguno de los cinco futbolistas en la web de LaLiga.

"No estoy contento. Conozco la situación, y lo único que hay que hacer es esperar hasta mañana", confesaba Hansi Flick al sentarse en la sala de prensa. "Me centro en lo que puedo cambiar, y el resto lo dejo en manos del club", añadió el técnico, implicado en "mejorar" su grado de "paciencia" como ser humano.

Flick, en la sala de prensa de la ciudad deportiva. / Valentí Enrich / SPO

Joan Garcia, fundamental

El alta de Joan Garcia se daba por hecho, aprovechando el espacio salarial dejado por la lesión de Ter Stegen. El portero es fundamental, porque Iñaki Peña, el único inscrito, no ha jugado ni un minuto en toda la pretemporada. Szczesny está fuera de lista, y es uno de los futbolistas pendientes. Marcus Rashford sería el segundo en la necesidad azulgrana, tratándose del segundo fichaje- Gerard Martín y Roony y Bardghji están en la misma tesitura.

El técnico se consolaba con que la temporada pasada ya vivió el mismo problema (no puedo usar a Dani Olmo hasta la tercera jornada), y eso no fue un impedimento para que el equipo iniciara la Liga como un tiro, con siete victorias consecutivas.

Flick se dirige a Pedri en presencia de Ferran Torres. / Valentí Enrich / SPO

En la lista de viajeros, que no se conocerá hasta este sábado por la mañana, no estará Robert Lewandowski. Las molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda se han convertido en una lesión que le impide jugar. Ni siquiera en el último entrenamiento se entrenó con los compañeros; trabajó solo en el campo y se marchó al vestuario cuando ellos aparecieron.

Lewandowski habla con técnicos y asistentes antes del entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Flick no aclaró quien ocupará su lugar. La opción más fácil es Ferran Torres, que conoce el sistema y está inscrito, aunque Rashford fuera el nueve elegido en el Gamper y pareciera que llevaba jugando toda la vida en el Barça.

También se enfadó Flick cuando supo que Iñigo Martínez se quería marchar a Arabia Saudí. Ya se le ha pasado. Se enteró en el vuelo de regreso de Corea "a punto de aterrizar en Barcelona". "Me sorprendió y lo entendí perfectamente", matizaba, porque perdía a "un líder" de la defensa y del vestuario. Las prestaciones de Gerard Martín le han convencido para que sea su sustituto en el perfil izquierdo de la zaga.

La reacción de Fermín

Y convencido le ha dejado Fermín López por su reacción. "No estaba contento con él al principio de la pretemporada, pero en las dos últimas ya estoy muy contento con él", compartía Flick de un jugador que considera "clave" en el Barça y que remontó una montaña porque no figuraba entre los titulares.

Ante el Como se ganó el puesto en el carril derecho del centro del campo en Son Moix.