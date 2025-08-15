Fútbol
El Barcelona ingresa 11 millones por Trincao y toma algo más de aire
El club azulgrana vende su 50% de los derechos del extremo portugués al Sporting de Portugal en su búsqueda de recursos para inscribir a sus futbolistas
Francisco CabezasFrancisco Cabezas
Jefe de Deportes de EL PERIÓDICO
Francisco Cabezas es jefe de la sección de Deportes de El Periódico desde junio de 2023. Antes, trabajó en el diario El Mundo, donde fue cronista de los partidos del Fútbol Club Barcelona desde 2004. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido enviado especial en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Mundial de Fútbol de Qatar (2022) y el Mundial de Fútbol de Rusia (2018). Además, ha cubierto tres Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012, Francia 2016, multisede con final en Londres en 2020) y cinco finales de Champions (París 2006, Roma 2009, Londres 2011, Berlín 2015 y Estambul 2023). Ha cubierto también grandes eventos de otras disciplinas como los Mundiales de Natación de 2013 en Barcelona o el Mundial de Baloncesto de 2014 en España.
En 2017 fue galardonado con el premio al mejor trabajo periodístico del año por la revista Panenka.
Profesor de Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra-BSM.
Colabora con las emisoras de radio RAC1 y Onda Cero.
En junio de 2022 publicó su primera novela, ‘Perder’ (Panenka).
Continúa Deco, director deportivo del Barcelona, agilizando operaciones para equilibrar de una vez por todas su límite salarial. Este viernes, el Sporting de Portugal anunció la compra del 50% de los derechos del extremo de 25 años Francisco Trincão que aún pertenecían al club azulgrana, que después confirmó el negocio. Así, la entidad lisboeta ha pagado 11 millones de euros para quedarse con el delantero en propiedad.
El Barça ya había vendido la primera mitad de los derechos de Trincão al Sporting de Lisboa en 2023 a cambio de siete millones de euros después de una primera cesión (antes ya había sido prestado al Wolverhampton). Ahora, completa la transacción definitiva de un futbolista por quien el gobierno de Josep Maria Bartomeu pagó en 2020 31 millones de euros al Sporting de Braga, en una de las operaciones más polémicas del mandato del expresidente azulgrana.
Poco a poco, y ante el buen rendimiento del extremo en las últimas temporadas, el club azulgrana ha podido ir recuperando parte de aquella inversión por un futbolista que, en sus 42 partidos como azulgrana, marcó tres goles y ofreció dos asistencias. Nada que ver con su última temporada en el Sporting de Portugal (11 goles y 19 asistencias), donde ha vuelto a despertar el interés de algunos clubes europeos.
Las inscripciones
Puede contar así el Barcelona con más recursos para ajustar el 'fair play' financiero y facilitar sus inscripciones, con el delantero Marcus Rashford como prioridad dado que Joan Garcia ocupará la plaza de Marc-André ter Stegen, lesionado de larga duración. Antes de la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudí (que tenía alrededor de 14 millones de ficha), el Barça ya se había desprendido de Lenglet (Atlético) con la carta de libertad, vendido a Pablo Torre al Mallorca, a Pau Víctor al Braga y cedido a Ansu Fati al Mónaco.
