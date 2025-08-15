Fútbol

El Barça renueva a Koundé hasta 2030 en su acelerada búsqueda de espacio salarial

El club azulgrana, al límite con las inscripciones de futbolistas, gana más espacio al oficializar la ampliación de contrato del defensa francés

Jules Koundé, durante un entrenamiento con el Barça de este verano.

Jules Koundé, durante un entrenamiento con el Barça de este verano. / Europa Press

Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona
Metido de lleno en su carrera contrarreloj para alcanzar las inscripciones de todos sus futbolistas con el estreno en Son Moix ante el Mallorca a la vuelta de la esquina, el Barcelona, un rato después de que se oficializara la venta al Sporting de Portugal del 50% de los derechos que mantenía por Francisco Trincão por 11 millones de euros, concretó otra operación que le ayudará en su cometido. El club azulgrana oficializó este viernes la renovación hasta 2030 de Jules Koundé (concluía su anterior vinculación en 2027), pudiendo así repartir con un mayor margen su amortización.

Koundé, de 26 años, llegó al Barcelona en el verano de 2022 después de que el gobierno de Joan Laporta decidiera pagar al Sevilla 50 millones de euros, siendo así la amortización de 10 millones por curso. Con este movimiento, Deco, director deportivo del Barça, puede espaciar aún más la cantidad a pagar.

En cualquier caso, la renovación de Koundé llevaba semanas pactada dado el gran rendimiento ofrecido la temporada padada, cuando Hansi Flick le confirmó en el lateral diestro. Fue de hecho uno de los protagonistas del curso con su gol definitivo en la pasada final de Copa que ganó el Barcelona al Real Madrid en La Cartuja de Sevilla.

Koundé, eso sí, tendrá competencia esta campaña en el carril diestro ante el buen desempeño en el puesto de Eric Garcia, que fue quien le suplió en la recta final de la temporada pasada cuando cayó lesionado.

