El Barça renueva a Koundé hasta 2030 en su acelerada búsqueda de espacio salarial

Francisco Cabezas es jefe de la sección de Deportes de El Periódico desde junio de 2023. Antes, trabajó en el diario El Mundo, donde fue cronista de los partidos del Fútbol Club Barcelona desde 2004. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido enviado especial en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Mundial de Fútbol de Qatar (2022) y el Mundial de Fútbol de Rusia (2018). Además, ha cubierto tres Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012, Francia 2016, multisede con final en Londres en 2020) y cinco finales de Champions (París 2006, Roma 2009, Londres 2011, Berlín 2015 y Estambul 2023). Ha cubierto también grandes eventos de otras disciplinas como los Mundiales de Natación de 2013 en Barcelona o el Mundial de Baloncesto de 2014 en España.

En 2017 fue galardonado con el premio al mejor trabajo periodístico del año por la revista Panenka.

Profesor de Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra-BSM.

Colabora con las emisoras de radio RAC1 y Onda Cero.

En junio de 2022 publicó su primera novela, ‘Perder’ (Panenka).