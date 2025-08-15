El Barça pierde a una referente: Jana Fernández confirma su marcha

Jana Fernández, uno de los iconos de la cantera del Barça, oficializó este viernes su marcha del club azulgrana para fichar por el London City Lionesses, propiedad de Michele Kang. Tal y como había avanzado EL PERIÓDICO, la defensora de 23 años llevaba días negociando su marcha al fútbol inglés, y tras días de dilatación tras cerrarse el acuerdo y diferentes trámites burocráticos, Jana deja de ser futbolista del Barça. Pese a que en el comunicado de la entidad catalana se defina la operación como "traspaso", este medio ha podido confirmar que se ha hecho mediante la rescihsión de contrato de la futbolista. Con ello, la salida de Jana Fernández aligera la masa salarial del equipo femenino, que sigue en el camino de cuadrar las cuentas.

Fue la propia futbolista la que dio a conocer la noticia con un mensaje en su cuenta de Instagram. Allí, se despidió de los aficionados. "Han pasado 11 años desde que llegué al Barça, con la mochila llena de ilusión y los ojos brillantes de una niña pequeña que soñaba jugar en el club que llevaba en el corazón desde muy pequeña. Once años que han sido mucho más que fútbol. En cada entrenamiento y en cada partido he defendido con toda la ilusión del mundo este escudo y los valores que transmite. Un escudo que me ha ayudado a hacer realidad todos los sueños de aquella niña pequeña", escribió.

"En este club he vivido los momentos más bonitos, pero, a la vez, también los más duros de mi carrera deportiva. Hemos celebrado títulos, hemos llorado derrotas, hemos superado obstáculos y nos hemos levantado juntas siempre de la mano de una afición que nunca ha fallado", continuó.

No especificó las razones que le han llevado a hacer el cambio, aunque los recortes que se están produciendo en todas las secciones del Barcelona, también en el femenino, también han influido: "Ahora, las circunstancias cambiantes del mundo del fútbol me llevan a emprender un nuevo camino, llena de ilusión y motivación. Pero el Barça siempre será mi casa".

Han sido once años los que ha estado Jana Fernández en el club azulgrana, desde su llegada a la Barça Academy. Una lesión de ligamento cruzado interrumpió su ascenso desde que debutara en el primer equipo el 9 de noviembre de 2018, con 16 años y 9 meses. Una vez recuperada, Jana había tratado de ganarse un puesto en el equipo, donde era una de las habituales relevistas. Además, fue convocada para la última Eurocopa en Suiza, donde la selección española perdió la final frente a Inglaterra.

Jana Fernández deja el club después de haber ganado seis Ligas F, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres UEFA Women’s Champions League (2020-21, 2022-23 y 2023-24). Con la salida de Jana, son 6 las salidas de este verano. Hasta el momento, el primer equipo azulgrana ha concluido su relación contractual con Ingrid Engen, que ha recalado en el Olympique de Lyon tras finalizar contrato. El resto de salidas han sido por rescisión de contrato (Ellie Roebuck, que ha fichado por el Aston Villa, Fridolina Rolfö, que ha anunciado hoy su fichaje por el Manchester City, y Jana Fernández al London City Lionesses). Bruna Vilamala ha sido transferida al Club América mexicano con la misma fórmula que Martina Fernández, que ha recalado en las filas del Everton. El Barça se queda con 17 fichas del primer equipo para encarar la temporada, aunque se espera alguna salida más.