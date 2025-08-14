Fútbol
El Tottenham condena los insultos racistas contra Mathys Tel en redes sociales
El club inglés califica de "cobardes" a los usuarios que criticaron al futbolista francés, tras fallar un penalti en la final de la Supercopa de Europa
El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El Tottenham Hotspur perdió este miércoles la final de la Supercopa de Europa ante el PSG. Una derrota que no solo tuvo como consecuencia la pérdida del título europeo para el club inglés, sino también la oposición de la entidad a los insultos racistas que sufrió Mathys Tel en redes sociales, tras fallar una de las dos penas máximas de su equipo.
"Mathys demostró valentía y coraje al dar un paso adelante y cobrar un penal, pero quienes lo insultan no son más que cobardes que se esconden detrás de nombres de perfiles anónimos para difundir sus opiniones aberrantes", han asegurado este jueves los 'Spurs' mediante un comunicado, sobre las críticas al jugador francés.
Asimismo, el conjunto de la Premier League ha anunciado que "trabajaremos con las autoridades y las plataformas de redes sociales" para tomar medidas "contra cualquier individuo que podamos identificar". "El Tottenham está con Mathys", concluye el escrito del club que reiteró su compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación.
