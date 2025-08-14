El Tottenham condena los insultos racistas contra Mathys Tel en redes sociales

El Tottenham Hotspur perdió este miércoles la final de la Supercopa de Europa ante el PSG. Una derrota que no solo tuvo como consecuencia la pérdida del título europeo para el club inglés, sino también la oposición de la entidad a los insultos racistas que sufrió Mathys Tel en redes sociales, tras fallar una de las dos penas máximas de su equipo.

"Mathys demostró valentía y coraje al dar un paso adelante y cobrar un penal, pero quienes lo insultan no son más que cobardes que se esconden detrás de nombres de perfiles anónimos para difundir sus opiniones aberrantes", han asegurado este jueves los 'Spurs' mediante un comunicado, sobre las críticas al jugador francés.

Asimismo, el conjunto de la Premier League ha anunciado que "trabajaremos con las autoridades y las plataformas de redes sociales" para tomar medidas "contra cualquier individuo que podamos identificar". "El Tottenham está con Mathys", concluye el escrito del club que reiteró su compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación.