Muere a los 100 años Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español

Era el último superviviente de una generación perdida, de imágenes del viejo y dictador NODO que hacía llegar a cuentagotas, en la España de los años 50, las noticias que se producían en Europa; entre ellas, las deportivas. Pero sí, todo un país se movió al compás de las ruedas de su bici, mientras seguía en 1952 las hazañas de Bernardo Ruiz, que acabó tercero en el segundo Tour ganado por el mito de Fausto Coppi. De este modo, se convirtió en el primer español que pisaba el podio de París.

Ruiz ha fallecido la madrugada de este jueves en su Orihuela natal, donde lo consideraron hace ya un montón de décadas pasadas como el muchacho más fuerte del pueblo. Vivió 100 años, todo un récord acorde con su palmarés ciclista, quizás el campeón olvidado pero testigo hasta este 14 de agosto de unos tiempos ciclistas de jerséis de lana, desarrollos como sartenes de gran tamaño para subir por los puertos del Tour y de la Vuelta -carrera que ganó en 1948- de maletas de cuero sin ruedas, de interminables viajes en tren, de dormir en fondas y hasta de tener que reparar los pinchazos o cualquier otra avería sin la ayuda del coche auxiliar y la rápida asistencia del mecánico salvador.

Los recuerdos

Murieron todos por la edad, los Langarica, Berrendero, Loroño y los que se resistieron hasta hace poco, Federico Bahamontes y Julito Jiménez, que debutó como profesional en 1959, un año después de que Ruiz colgara la bicicleta. Sólo quedaba él. El que le explicaba a Carlos Arribas, uno de los últimos periodistas que lo visitó el invierno pasado, que no tenía ninguna culpa de haber vivido tanto, ya con la salud maltrecha debido a los 100 años, sin apenas salir de casa y sin saludar cada día a los vecinos de Orihuela, a los que contaban su valerosa carrera ciclista.

Bernardo Ruiz tuvo el honor de conocer en su niñez al poeta del pueblo, a Miguel Hernández, y gracias a los éxitos en la bici su padre encontró el auxilio para salvarse del acoso de la represión en unos años terribles. En los 40 eran instituciones como Acción Católica las que organizaban pruebas como la Vuelta o el Frente de Juventudes carreras que sirvieron a Ruiz para que Julio, el padre, dejara de acudir regularmente al cuartelillo de la Guardia Civil.

Un pelotón ilustre

Se movió entre un pelotón ilustre encabezado no sólo por el ‘campeoníssimo’ Coppi sino por su oponente Gino Bartali, el que salvó a cientos de judíos llevando documentación escondida en el cuadro la bici durante la Segunda Guerra Mundial en la Italia bajo control alemán. Y también frente a otros destacados corredores contemporáneos como los suizos Fernidand Kübler y Hugo Koblet, ganadores del Tour, el belga Stan Okers, el francés Raphaël Géminiani (luego director de Jacques Anquetil y que murió el año pasado con 99 recién cumplidos) o el primer ciclista que conquistó tres Tours de forma consecutiva y primer gran héroe de la Francia ciclista de la posguerra, nada menos que Louison Bobet.

La lista es interminable, en unos años de competición donde el ciclismo comenzó a modernizarse, a creer en las tácticas y a confiar el líder en la fortaleza del equipo y el apoyo de unos gregarios a los que se denominaban domésticos. En 1952, vivió el dominio incontestable de Coppi en el Tour, al estilo del que ha ejercido este mes de julio Tadej Pogacar en idéntica carrera. La dirección del Tour tuvo que animar y motivar a los perseguidores del campeón italiano, que no sólo consiguió el triunfo final, sino que se llevó cinco etapas y la clasificación de la montaña. Ruiz llegó en tercera posición al Parque de los Príncipes de París, sin victorias, pero presumiendo de las tres etapas que había conseguido el año anterior.

Triunfos en el Giro y la Volta

Fue también el primer ciclista español que ganó una etapa en el Giro, antes de que lo hiciera Miquel Poblet, otro grande de su época. Ruiz también terminó tercero en la edición de la Vuelta de 1957 y cuarto en la de 1950. Disputó el Tour entre los años 1949 y 1958, en la victoria de otra leyenda, el luxemburgués Charly Gaul. Ganó también la Volta de 1945 y sumó tres victorias de etapa en la carrera catalana. Contaba también con triunfos en otras rondas como la asturiana, la mallorquina o la valenciana.

Una vez retirado del ciclismo, Bernardo Ruiz se subió al coche como director deportivo donde aconsejó y guio a Angelino Soler en la conquista de la Vuelta de 1961. Con 21 años, el ciclista valenciano se convirtió en el más joven ganador de la ronda española.

Tuvo un negocio de bicis en Orihuela, ciudad de la que nunca se movió ni siquiera cuando en los 50 su ficha deportiva superó en ganancias a la de grandes estrellas del balón como Di Stéfano y Kubala.