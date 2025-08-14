Marcelino aceptaría "de muy buen grado" jugar el Villarreal-Barça en Miami

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, expuso este jueves su opinión sobre que la jornada 17 de la Liga 2025-26 se dispute en Miami. Al respecto, el técnico afirmó que tanto él como el equipo aceptarían "de muy buen grado" que el Villarreal y el Barça se desplazaran a tierras estadounidenses para jugar el encuentro, a pesar de que la iniciativa todavía debe ser aprovada por la UEFA y la FIFA.

"En su momento, se verá si se juega o no. Lo que se decida, lo aceptaremos de muy buen grado, porque querrá nuestro presidente, nuestro club y la competición lo determinará, por lo que no nos podremos negar", explicó el entrenador asturiano en rueda de prensa antes de enfrentarse en la primera jornada al Oviedo.

"Somos profesionales, vamos a aceptar lo que el club considere más oportuno para sus propios intereses y lo que la competición determine", añadió sobre un proyecto, previsto para el 20 de diciembre, que el presidente del Villarreal ve como "una gran idea y una gran posibilidad" de expansión para su entidad y el fútbol español.

"El que quiera ir a Miami va a ir a Miami gratis y el que no pueda ir, no quiera o no le interese ir a Miami tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. Los abonados van a estar compensados", expresó este martes a los medios de comunicación.

Asimismo, después de que el Real Madrid solicitara el mismo día a la FIFA, la UEFA y el Gobierno que no se autorice esta jornada en Estados Unidos, varios entrenadores han mostrado su opinión al respecto.

"Pertenecemos a la industria"

Es el caso de Íñigo Pérez, que se posicionó en contra de la disputa del partido en Miami, aunque matizó su postura en base a las dinámicas instauradas en el fútbol actual: "Esto es como lo del calor. No me gusta jugar con 38 grados y tampoco que se lleve un partido al extranjero, pero no entro en la hipocresía de decir que es una vergüenza", opinó en rueda de prensa.

"Porque entonces, me saldría de esta rueda de prensa a la que perteneces y de la que no te quieres salir. Soy entrenador de Primera División, cobramos salarios indecentes para lo que hacemos y no te quieres ir. Está bien decir que no te gusta pero pertenecemos a la industria", manifestó el técnico de Pamplona que manifestó lo siguiente, en la previa del Girona-Rayo de este viernes: "Si quieres seguir cobrando y chupando del bote hay que aceptarlo".