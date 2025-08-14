El Girona recibirá al Rayo sin Stuani y con LaLiga negándose a retrasar el horario pese a las altas temperaturas

El Girona llenará Montilivi. No quedan entradas para el primer partido de Liga salvo las que liberen los aficionados. Empieza la temporada y la ambición del equipo está repleta después de la irregular campaña anterior. El Rayo Vallecano inaugura la nueva sesión en la sofocante tarde que se espera, con temperaturas superiores a los 35 grados y que LaLiga no ha querido retrasar de horario pese a las dos veces que se lo ha pedido el club gerundense.

Estará repleto Montilivi pero habrá una ausencia muy sensible: la de Cristhian Stuani, que se ha ausentado de Girona por un asunto personal y que no participará en el duelo. Míchel Sánchez no puede contar con el máximo goleador de la historia del Girona, que ha seguido mostrándose igual de certero en la pretemporada, ni con Abel Ruiz, lesionado. Sólo tiene a Bojan Miovski para ejercer de ariete. No quiso adelantar si será titular.

Míchel Sánchez, en un entrenamiento de Girona. / GIRONA FC / DDG

Ni el nombre del rival ni los de los fichajes despiertan el interés de los aficionados, sino la ilusión por volver a ver el Girona que entusiasmó en la Liga 2023-24 cuando se metió en la Champions y que apenas revivió en breves episodios de la pasada campaña.

Cuatro fichajes ha podido cerrar Quique Cárcel antes del debut liguero, que deberían ser más antes del cierre del mercado, atendiendo a las necesidades que tiene Míchel. Hugo Rincón, el primero en llegar, es quien tiene más posibilidades de ser titular. El central Vitor Reis y el interior Thomas Lemar apenas llevan una semana con sus compañeros, mientras que la estancia de Axel Witsel en Girona se cuenta por horas.

El belga está descartado y no sufrirá los rigores de las temperaturas infernales que se esperan sobre el césped, sino en la grada. "No son las mejores condiciones para jugar un partido de fútbol a nivel de espectáculo ni para verlo bajo el sol", expuso Míchel, recordando que en la despedida de la última Liga, ante el Atlético, hubo que hacer tres pausas de hidratación.

Axel Witsel conversa con Daley Blind en el entrenamiento de este juees. / Girona FC / DDG

Tres fichajes más

Míchel espera un centrocampista ofensivo "que será diferencial en los tres cuartos de campo", un lateral izquierdo para cubrir la más que posible salida de Miguel y otro delantero que aporte goles para no depender de Stuani, que cumplirá 39 años en octubre. Aunque los refuerzos han llegado avanzada la pretemporada, el entrenador ha calificado de "perfecto" el periodo preparatorio.

"Hemos podido trabajar en lo que queríamos hacer y lo hemos hecho bien, estamos a punto", aseguraba Míchel, que recibe a un Rayo que vuelve a Europa dos décadas después de que lo hiciera por última vez y con él de jugador. "Como rayista que soy, es un sueño que cumplí como jugador. Ahora lo volveré a disfrutar y no perderé ninguno de sus partidos en Europa".

"Humildad y personalidad", pidió Míchel a la plantilla en el penúltimo entrenamiento antes del estreno liguero. El técnico, por su parte, pidió "perdón". "Es mi responsabilidad", entiende. "El primero que ha de dar un paso adelante soy yo, y no lo hice de la mejor manera el año pasado", confesó Míchel, que se puso a disposición de sus futbolistas. Les garantizó que le tendrán a su lado para lo que necesiten, pero también para exigirles.

"Para ser una hay que estar juntos en los momentos difíciles y malos", explicó Míchel, a punto de arrancar la cuarta temporada consecutiva con el Girona en Primera.