La Emilio Sánchez Academy se convierte en epicentro de torneos del circuito de Tennis Europe y motor para jóvenes tenistas

La Emilio Sánchez Academy se ha convertido este mes de agosto en epicentro en España y Europa de torneos de referencia y motor de oportunidades para jóvenes tenistas, con competiciones del circuito Tennis Europe en las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16, consolidando así su papel como plataforma para el desarrollo del tenis juvenil.

Según informó este jueves la academia, los torneos reúnen a jugadores de más de 30 nacionalidades, consolidando al centro fundado por Emilio Sánchez Vicario en un "referente competitivo y formativo" para jóvenes promesas del tenis de todo el mundo.

Este circuito, considerado como el primer paso hacia el profesionalismo, ha sido trampolín para figuras como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Rafael Nadal o Paula Badosa, quienes compitieron en este mismo escenario años atrás.

La Emilio Sánchez Academy se ha afianzado a lo largo de sus 26 años de trayectoria como "escenario de oportunidades", con un programa de torneos de cinco etapas, que van desde Iniciación hasta Élite de Alto Rendimiento, con el respaldo de un calendario anual de más de 30 eventos.

Solo en las etapas de formación y avanzada, organiza alrededor de 20 torneos por categoría de edad y sexo (sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18), lo que ofrece a los jugadores oportunidades contantes para mejorar y ponerse a prueba.

En el ámbito internacional, organiza al menos un evento por grupo de edad cada año, lo que permite traer a sus pistas de la academia a talentos que se han convertido en los mejores de todo el mundo: el tenista murciano Carlos Alcaraz, que levantó en su día el trofeo sub-14 y fue ganador del Challenger 2019; Jannik Sinner, que conquistó el título sub-18 antes de dar el salto al circuito ATP; Casper Ruud fue finalista sub-14 o Rafa Nadal, que fue el ganador de uno de los primeros títulos ITF Futures en 2002.

"Nuestro objetivo como academia es sencillo: queremos que todos los jugadores que pasan por nuestras pistas se vayan como tenistas, verdaderos competidores que se comportan con habilidad, disciplina y respeto por el deporte. Los torneos son mágicos por la energía y el ambiente que crean", dijo Emilio Sánchez Vicario.

Por las parades de la academia, localizada en El Prat de Llobregat (Barcelona), cuelgan fotos de jugadores que llegaron en su día para perseguir su sueño y, en el camino, aprendieron a luchar y a ser resilientes. "Los valores que demostraron en sus primeras etapas son los mismos que se ven hoy en día cuando juegan en los escenarios más importantes del mundo", recordó.

Esta semana está compitiendo en estas pistas el hermano de Carlos Alcaraz y se suma al elenco de jugadores que destacan por su talento, su esfuerzo y su habilidad. Asimismo, el extenista español y fundador de la academia pone en valor el esfuerzo realizado por todo su equipo de profesionales para poder organizar tantos eventos y competiciones cada año.