Alcaraz, insuperable ante Nardi, pasa a cuartos de final en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz se clasificó este miércoles para los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, tras derrotar por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi, en 1 hora y 22 minutos. El murciano mostró su versión más consistente en todo el torneo y avanza así a la siguiente ronda del campeonato, habiendo cedido solo un set en lo que va de competición. Fue en su estreno ante el bosnio, Damir Dzumhur, el número 56 del mundo.

"Ha sido mi mejor partido. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy", aseguró el número dos del mundo al finalizar el encuentro. Momentos antes, el tenista de El Palmar firmó un primer set sólido, con un 3-0 inicial, y haciendo un 'break' a Nardi en su primer turno de saque.

A continuación, Nardi trató de hacerse fuerte, pero Alcaraz volvió a romperle el servicio, y se puso 5-1 para ganar el set en blanco. El primer parcial tuvo una duración de 28 minutos. En el segundo, Alcaraz no se impuso con tanta claridad. Nardi se agarró al encuentro con su saque y logró el primer 'break' del set con el 2-4 en el marcador.

No obstante, Carlos Alcaraz le devolvió la rotura en el siguiente juego e igualó el encuentro 4-4 para pasar a un noveno juego que duró cerca de 13 minutos: el español gozó de 5 pelotas de 'break' y finalmente se decidió con dos dobles faltas del italiano. Y, con 5-4 y sirviendo, el español solo tuvo que defender su juego para pasar a cuartos de final en Cincinnati.

Alcaraz disputa una pelota contra Luca Nardi / DPA vÃ­a Europa Press

Tras la victoria ante Nardi, Alcaraz se medirá a Rublev en los cuartos de final. Será la quinta vez que se cruce con el moscovita, de 27 años y undécimo del ranking ATP, y que en octavos se deshizo del argentino Francisco Comesaña (6-2 y 6-3). El cara a cara entre Alcaraz y Rublev es favorable por 3-1 al palmareño, que se llevó el último choque en los octavos de final de Wimbledon, después de firmar una gran remontada (6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4).

De superar al ruso, el español podría verse las caras en semifinales con el alemán Alexander Zverez, número tres del mundo, o el estadounidense Ben Shelton, reciente campeón en el Masters 1000 de Toronto (6). El español, que va por la parte baja del cuadro, se enfrentararía más adelante a Jannik Sinner en una hipotética final.

El italiano, que lleva 49 victorias en sus últimos 50 partidos en pista dura, también disputará los cuartos de final en la ciudad de Ohio, frente al canadiense Felix Auger-Aliassime. El último duelo entre el murciano y el transalpino se produjo hace un mes en la final Wimbledon: partido que se llevó Sinner, conquistando así su cuarto título de Grand Slam.