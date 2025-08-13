Unai Simón, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Me parece una falta de respeto"

El portero del Athletic Club Unai Simón se pronunció este miércoles sobre la disputa de la jornada 17 de la Liga 2025-26, entre el Villarreal y el Barça, en Miami. Una iniciativa, programada para el 20 de diciembre, que el meta ve como "una falta de respeto a los aficionados", ya que considera que el fútbol pertenece a "los aficionados y socios".

"Son los que nos han llevado donde estamos ahora. Nosotros somos la cara visible en el campo pero al final, si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Si le tocase al Athletic ir a Miami o donde fuese no lo vería factible. Aunque se pague el desplazamiento, el alojamiento o la entrada, hay seguidores que no pueden. Me parece una falta de respeto a los aficionados", sentenció el guardameta internacional español en rueda de prensa, en referencia a las palabras de Fernando Roig, presidente del Villarreal.

"Una jornada perdida"

Asimismo, Unai Simón entiende que esta iniciativa supone "una jornada perdida", en la que los aficionados "dejan de ver y animar a su equipo". "Creo que el fútbol siempre tiene que ser de ellos", concluyó sobre este tema, antes de ser preguntado por otras cuestiones. Como la renovación de Nico Williams con el Athletic Club, después de que el extremo rechazara este verano al FC Barcelona por segundo año consecutivo. Una operación que, según el portero, "habla muy bien" del conjunto vasco y de la "ilusión" y el "proyecto" que tiene la entidad.

"Ha priorizado el Athletic a otros clubes tops mundiales, esto también habla del buen hacer que tiene nuestra gente y afición. Además tiene una repercusión enorme para los chavales que vienen del filial, para que vean que en el Athletic también se puede ser un top mundial, disfrutar del fútbol y aspirar a cosas muy grandes", agregó el guardameta, en la línea de lo que declaró Iñaki Williams hace unas semanas durante la pretemporada.

Sobre los retos que tiene el conjunto de Ernesto Valverde, que se estrenará en la Liga este domingo contra el Sevilla, Simón manifestó sobre el rival que vienen de dos años "muy buenos" y que seguir en esa dinámica de "hacer cosas grandes". Algo con lo que también cuenta el Athletic Club esta temporada, ya que volverá a competir en la máxima competición europea de clubes once años después: "Vamos a disfrutar de las competiciones que tenemos por delante como la Copa, la Liga, la Supercopa y la Champions. A todos nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas de que empiece ya", apuntó.

"El objetivo siempre ha sido entrar en Europa y alcanzar la posición más alta en la tabla. A partir de ahí, en Copa del Rey y Champions intentaremos llegar lo más lejos posible. El año pasado no imaginamos llegar a unas semifinales europeas", sentenció el portero del Athletic Club, que se manifestó igualmente sobre el posible fichaje de Aymeric Laporte por el conjunto vasco.

"Es un central top, he compartido con él Eurocopa y Nation League. Creo que la contundencia, la solidez y el juego que tiene, más allá del carisma, da mucha confianza a todo el equipo. Por la manera que tiene jugar y defender es un jugador top", concluyó.