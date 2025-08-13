Marc Casadó no se toca

A dos días del inicio de la temporada 2025-26, el desconcierto general no afloja. Al contrario: empieza la liga un 15 de agosto, cuando media Catalunya celebra su Fiesta Mayor y aún quedan dos semanas para que los clubs puedan cambiar cromos. Antes por estas fechas veíamos a los nuevos fichajes en los torneos de verano, y la liga llegaba en septiembre, al igual que la nueva película de Woody Allen o el nuevo disco de Van Morrison. Como mínimo en este panorama caótico el Barça ha podido hacer una pretemporada como es debido. Se ha actuado rápido con las salidas y se ha fichado con criterio, pero el club no se ha librado de la improvisación. Pienso en el adiós inesperado de Íñigo Martínez, los retrasos para la vuelta al Camp Nou y, como es habitual, la lucha con el 'fair play' financiero y el fantasma de “la necesidad de vender”.

Como es habitual, también, quienes han recibido primero son los de la casa, los más tiernos, aunque la historia reciente nos dice que, ante la duda, la solución suele estar en la Masia. Dos nombres han centrado absurdamente esta posible venta: Fermín y Marc Casadó. El hecho de que el club se lo plantee me demuestra que los sentimientos de los aficionados no siempre coinciden con los de la dirección deportiva, cuya memoria es corta cuando hay dinero de por medio.

Por si no quedaba claro, en el partido del Gamper ante el Como, Fermín fue el mejor y demostró que tiene un puesto en el equipo, y después aún tuvo que confirmar ante las cámaras —en catalán, porque es de los pocos que lo aprendieron— que él quiere quedarse. El caso de Casadó es aún más clamoroso: ¿cómo puede ser que alguien le vea fuera del Barça? El simple hecho de ir a Canaletes a celebrar la liga, como un aficionado más, ya debería darle carta blanca, pero es que además es un jugador que ha crecido con el estilo Barça, como demostró con creces cuando hizo olvidar al De Jong lesionado. Antes que Casadó o Fermín, hay otros nombres que deberían estar en la pista de salida, pero es evidente que nadie quiere irse porque este Barça es un equipo con futuro. Ganar está muy bien, pero ganar con los de casa es aún más divertido, y Deco ya debería saberlo.