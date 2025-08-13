Fútbol
El Manchester United firma con Coca-Cola
El equipo inglés firma un contrato de patrocinio con la multinacional estadounidense para los próximos tres años
Efe
El Manchester United ha firmado un acuerdo con Coca Cola que se convertirá en el socio oficial de bebidas carbonatadas del equipo en Reino Unido y Europa durante los próximos tres años.
Este contrato convertirá a Coca Cola en uno de los principales patrocinadores del Manchester United y en su proveedor oficial en Old Trafford, además de incluir otras marcas de la compañía como Coca-Cola Zero, Diet Coke, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Dr Pepper y Dr Pepper Zero.
Marc Armstrong, director comercial del Manchester United, aseguró que el club mancuniano y Coca Cola son "dos de las marcas más grandes del mundo" y que este patrocinio irá más allá de "ofrecer bebidas en Old Trafford, creando una conexión entre las dos marcas y memorables experiencias para los aficionados".
Coca Cola se une de esta forma a la lista de patrocinadores del Manchester United que ya incluye a Adidas, como confeccionador de las equipaciones; Snapdragon, que patrocina las camisetas; Betfred, una casa de apuestas; la chocolatera Cardbury, la aerolínea Malaysia Airlines, la empresa de logística DHL y varias más.
Con esta serie de acuerdos, el Manchester United pretende frenar las pérdidas en las que ha incurrido en los últimos años, superando los 300 millones de libras, y poder recuperar el estatus de equipo dominador en Inglaterra, donde no gana la Premier League desde 2013, y en Europa, donde no conquista una Liga de Campeones desde 2008.
