El Manchester United firma con Coca-Cola

El Manchester United ha firmado un acuerdo con Coca Cola que se convertirá en el socio oficial de bebidas carbonatadas del equipo en Reino Unido y Europa durante los próximos tres años.

Este contrato convertirá a Coca Cola en uno de los principales patrocinadores del Manchester United y en su proveedor oficial en Old Trafford, además de incluir otras marcas de la compañía como Coca-Cola Zero, Diet Coke, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Dr Pepper y Dr Pepper Zero.

Marc Armstrong, director comercial del Manchester United, aseguró que el club mancuniano y Coca Cola son "dos de las marcas más grandes del mundo" y que este patrocinio irá más allá de "ofrecer bebidas en Old Trafford, creando una conexión entre las dos marcas y memorables experiencias para los aficionados".

Coca Cola se une de esta forma a la lista de patrocinadores del Manchester United que ya incluye a Adidas, como confeccionador de las equipaciones; Snapdragon, que patrocina las camisetas; Betfred, una casa de apuestas; la chocolatera Cardbury, la aerolínea Malaysia Airlines, la empresa de logística DHL y varias más.

Con esta serie de acuerdos, el Manchester United pretende frenar las pérdidas en las que ha incurrido en los últimos años, superando los 300 millones de libras, y poder recuperar el estatus de equipo dominador en Inglaterra, donde no gana la Premier League desde 2013, y en Europa, donde no conquista una Liga de Campeones desde 2008.