7 MILLONES

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

El club quiere asegurar las inscripciones a la espera del dictamen médico de Ter Stegen y la aprobación de la venta de los asientos vips

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), y el vicepresidente Rafael Yuste (d), a su llegada a la ceremonia fúnebre por el exmiembro de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz que se ha celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique García

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (c), y el vicepresidente Rafael Yuste (d), a su llegada a la ceremonia fúnebre por el exmiembro de la Trinca y productor televisivo Toni Cruz que se ha celebrado este lunes en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Frente a la incertidumbre de la respuesta de la Comisión Médica de LaLiga respecto a la lesión de Marc-André ter Stegen y las dudas que genera que no se haya aprobado la venta de los palcos vip del Camp Nou, la junta directiva del Barça ha aprobado que se soliciten avales personales de algunos de sus integrantes para que el club pueda inscribir a sus futbolistas para el comienzo del campeonato el próximo sábado.

Joan Laporta había convocado una reunión extraordinaria para decidir si se procedía a este trámite, que presuntamente corre a cargo de las cuentas personales de los directivos que puedan avalar. Como ya hizo Laporta hace tres años para poder inscribir a Koundé. El importe del aval necesario es de 7 millones, y se ha aprobado por unanimidad. El club necesita equilibrar las cuentas respecto al ejercicio de la pasada campaña.

Joan Laporta posa con Marcus Rashford, el segundo y último fichaje del Barça 2025-26.

Joan Laporta posa con Marcus Rashford, el segundo y último fichaje del Barça 2025-26. / FC BARCELONA / SPO

El Barça ha invertido 25 millones en la adquisición de Joan Garcia (Espanyol) y de 2,5 Roony Bardghji (FC Copenhague), además de obtener la cesión de Marcus Rashford (Manchester United). Además de los tres jugadores, tienen pendiente de inscripción a Wojciech Szczesny y Gerard Martín, que renovaron sus contratos, y el de Marc Bernal, que fue dado de baja por la lesión que sufrió, de la que está próximo a reaparecer (finales de agosto), y que también renovó al adquirir la mayoría de edad como Lamine Yamal.

Por contra, ha ingresado 12 millones por Pau Víctor (Sporting Braga), 6 por Àlex Valle (Como) y 5 por Pablo Torre (Mallorca). En las cuentas puede registrar el ahorro de las fichas de Clément Lenglet e Iñigo Martínez, que se han ido, y parte de la de Ansu Fati, cedido al Mónaco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
  2. Jana Fernández negocia su inminente salida del Barça para fichar por el London City Lionesses
  3. FC Barcelona - Como 1097, en directo: última hora del partido del trofeo Joan Gamper
  4. El Nàstic cancela un fichaje que dijo: 'Me cago en los muertos de todos los catalanes
  5. Laporta no garantiza que el Barça pueda inscribir a todos los jugadores
  6. La UCI castiga un año al ciclista Edgar Carballo por agresión sexual a la catalana Ares Masip en una sanción sin precedentes
  7. España arrolla a Austria (10-0) en el Europeo y se jugará el pase a las semifinales contra Bélgica
  8. El Mundial de MotoGP cree que este Marc Márquez es (casi) invencible

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

El Barça muestra el estado de las obras del Spotify Camp Nou, que avanzan "a buen ritmo"

Marc Casadó no se toca, por Jordi Puntí

Marc Casadó no se toca, por Jordi Puntí

Unai Simón, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Me parece una falta de respeto"

Unai Simón, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Me parece una falta de respeto"

El Nàstic de Tarragona cancela un fichaje que dijo: "Me cago en los muertos de todos los catalanes"

El Nàstic de Tarragona cancela un fichaje que dijo: "Me cago en los muertos de todos los catalanes"

Juancho Hernangómez, el estilete de una España que se enfrenta a Francia en Badalona: "El segundo capitán no tiene mucha responsabilidad, cualquier culpa se la llevará mi hermano Willy"

Juancho Hernangómez, el estilete de una España que se enfrenta a Francia en Badalona: "El segundo capitán no tiene mucha responsabilidad, cualquier culpa se la llevará mi hermano Willy"

Los motivos de fondo que llevan al Madrid a cargar contra el Villarreal-Barça de Miami

Los motivos de fondo que llevan al Madrid a cargar contra el Villarreal-Barça de Miami

Montse Tomé carga por su salida de la selección: "Louzán ha faltado a la palabra que me había dado"

Montse Tomé carga por su salida de la selección: "Louzán ha faltado a la palabra que me había dado"