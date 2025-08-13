La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga

Frente a la incertidumbre de la respuesta de la Comisión Médica de LaLiga respecto a la lesión de Marc-André ter Stegen y las dudas que genera que no se haya aprobado la venta de los palcos vip del Camp Nou, la junta directiva del Barça ha aprobado que se soliciten avales personales de algunos de sus integrantes para que el club pueda inscribir a sus futbolistas para el comienzo del campeonato el próximo sábado.

Joan Laporta había convocado una reunión extraordinaria para decidir si se procedía a este trámite, que presuntamente corre a cargo de las cuentas personales de los directivos que puedan avalar. Como ya hizo Laporta hace tres años para poder inscribir a Koundé. El importe del aval necesario es de 7 millones, y se ha aprobado por unanimidad. El club necesita equilibrar las cuentas respecto al ejercicio de la pasada campaña.

Joan Laporta posa con Marcus Rashford, el segundo y último fichaje del Barça 2025-26. / FC BARCELONA / SPO

El Barça ha invertido 25 millones en la adquisición de Joan Garcia (Espanyol) y de 2,5 Roony Bardghji (FC Copenhague), además de obtener la cesión de Marcus Rashford (Manchester United). Además de los tres jugadores, tienen pendiente de inscripción a Wojciech Szczesny y Gerard Martín, que renovaron sus contratos, y el de Marc Bernal, que fue dado de baja por la lesión que sufrió, de la que está próximo a reaparecer (finales de agosto), y que también renovó al adquirir la mayoría de edad como Lamine Yamal.

Por contra, ha ingresado 12 millones por Pau Víctor (Sporting Braga), 6 por Àlex Valle (Como) y 5 por Pablo Torre (Mallorca). En las cuentas puede registrar el ahorro de las fichas de Clément Lenglet e Iñigo Martínez, que se han ido, y parte de la de Ansu Fati, cedido al Mónaco.