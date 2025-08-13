Juancho Hernangómez, el estilete de una España que se enfrenta a Francia en Badalona: "El segundo capitán no tiene mucha responsabilidad, cualquier culpa se la llevará mi hermano Willy"

Juan Alberto Hernangómez Geuer es el jugador más diferente de la selección. Dimitrios Giannakopoulos, el tumultuoso presidente del Panathinaikos, le bautizó en las redes sociales como “el líder tranquilo”, aunque los hijos de sus compañeros de club prefieren llamarle “tío Juancho”. Para otros es Bo Cruz, protagonista de la película de Netflix, producida por Adam Sandler, que cuenta la historia de un cazatalentos que descubre a un jugador de baloncesto en España, que resultó ser Juancho Hernangómez. Sin embargo, el hijo pequeño de Margarita Geuer, campeona de Europa en 1993 con España, y Guillermo Hernangómez prefiere vivir alejado de los focos. La selección española, que juega este jueves contra Francia en Badalona (21.00 h., Teledeporte) su tercer partido de preparación de cara al próximo Eurobasket (del 27 de agosto al 14 de septiembre), tiene en Juancho a uno de sus grandes esperanzas.

Su aventura en la NBA duró siete temporadas en las que vistió la camiseta de Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, San Antonio Spurs, Utah Jazz y Toronto Raptors. El verano de 2022 regresó a Europa para jugar el Eurobasket con una España que no contaba en las quinielas para el podio y se llevó el oro al vencer en la final a Francia con Juancho anotando 27 puntos (7 triples) y obteniendo el galardón de mejor jugador de la final. El pequeño de los Hernangómez volvía a demostrar, más allá de su talento, su carisma en los momentos de presión.

Este año Juancho llega más asentado en su equipo, Panathinaikos, donde se han convertido en un bastión para el volcánico Ergim Ataman. Muchos aventuraban una relación tormentosa entre el técnico y el español, pero la realidad es que Juancho ha ofrecido una versión consistente en el Pireo, donde compañeros, técnicos y aficionados están entregados a él. Todos recuerdan aquel “¡Wake up, Juancho!” que le dedicó Ataman en un tiempo muerto tras un despiste en defensa en la semifinal de la Euroliga ante Fenerbahçe en 2024. Esta temporada Juancho confirmaba su despertar con su mejor actuación en la eliminatoria de la misma competición ante Anadolus, al sumar 20 puntos y 16 rebotes, añadiendo tres asistencias, tres robos y dos tapones para un 40 de valoración.

Galones

En su despedida de la selección, Sergio Scariolo ha entregado los galones de ‘La Familia’ a los hermanos Hernagómez. Willy, con 31 años, y Juancho, con 29, asumirán el rol que en su día tuvieron los Gasol. Junto a ellos estarán Santi Aldama, Darío Brizuela, varios jugadores de clase media de la ACB y un batallón de jóvenes talentos que tendrán que asumir un rol protagónico en la defensa de la corona en este Eurobasket, al que España llega como vigente campeona. Juancho llega relajado: “Me encanta el norte y he estado tres semanas perdido por la montaña. Estoy muy contento después de un año bastante duro, y vengo aquí como si fuera mi año de rookie”.

Sobre su rol de capitán, hace la siguiente reflexión: “El segundo capitán no tiene mucha responsabilidad, ya que cualquier culpa se la va a llevar Willy. En realidad, todavía no sé qué tengo que hacer, pero es un privilegio y un orgullo, además de una responsabilidad. Está claro que los doce elegidos tienen la obligación de darlo todo por este país. Al final hay partidos en los que uno es el líder y otros, en los que les tocará a otros”.

Los hermanos Juancho y Willy Hernangómez. / Efe

Respecto a la nueva generación de jugadores que desembarca en la selección con el relevo generacional, Juancho advierte que “tienen talento de sobra, ya lo han demostrado y han jugado minutos de calidad. Algunos se van a la universidad y creo que todo el que esté en la selección puede aportar. De los jóvenes, mi favorito es Larry [Sergio de Larrea], que es muy callado. Mario [Saint-Supery] habla demasiado, pero tiene mucho talento”.

Un equipo sin estrellas

El alero del Panathinaikos lo tiene claro: “Nosotros sabemos quiénes somos, lo que hay que hacer para luchar por las medallas, y ya lo hemos conseguido antes. Es un trabajo muy largo y un proceso con muchos desafíos. La tónica es ir al campeonato dándolo todo, con humildad, con sacrificio, jugando como sabemos y confiando en el equipo. Esto es un trabajo de grupo, en el que cada uno tiene que asumir su rol para que el equipo funcione. Lo hemos visto anteriormente con grandes baloncestistas que se adaptaban al rol que les tocaba. Venían jugadores que eran estrellas de sus equipos y tenían que adaptarse a otras responsabilidades por y para España. Somos un equipo, 12 jugadores, y cada uno tiene que darlo todo para el equipo”. Preguntado por lo que ha aprendido de su hermano, no esconde que “de Willy he aprendido mucho. Me sigue sorprendiendo, para lo bueno... y para lo malo [entre risas]. Ha marcado el guion y ha mantenido intacta en ‘La Familia’ la ilusión y las ganas de darlo todo. Ha puesto los límites muy altos y me ha marcado el camino”.

Y termina sin esquivar la cuestión sobre un futuro en el que muchos le ven regresando a España. Él no se cierra a ello, pero con un destino diferente al que muchos creen: “Estoy muy feliz en Atenas, con el equipo y la afición. Quiero formar parte de este legado. Nunca se sabe qué nos deparará el año que viene o el siguiente. Pero sin duda, es una hermosa idea retirarme aquí en España. Mientras esté en buena forma, me gustaría jugar al menos una temporada con Estudiantes, el equipo de mi ciudad. Donde sea que estén en ese momento, solo para cerrar el círculo de mi carrera”. Así es Juancho Hernangómez, un tipo diferente.