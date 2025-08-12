Deportes
Mundo Duplantis vuelve a romper el récord del mundo y lo marca en 6,29 metros
Es la 13º vez que rompe el récord del mundo en su carrera
No se cansa de reescribir la historia. Mondo Duplantis estableció un nuevo récord mundial de salto con pértiga al alcanzar los 6,29 metros en el Meeting de Budapest. El atleta sueco lleva más de dos años invicto y ha triunfado en 77 de sus últimas 79 competiciones. Es la 13º vez que supera el record del mundo.
El fenómeno sueco del salto con pértiga ha dominado la disciplina en los últimos años, acumulando récords mundiales y títulos sin pausa. Ganó el oro olímpico en París 2024 con un récord olímpico de 6,25 m, y en 2025 continuó su ascenso: alcanzó en marzo la histórica marca de 100 saltos por encima de 6 metros y sumó un nuevo título mundial indoor en Nanjing. En junio, en Estocolmo, volvió a superarse con 6,28 m ante su público, y en este martes elevó la plusmarca a 6,29 m en Budapest, su 13.º récord mundial.
Su dominio no se limita a las marcas: acumula más de dos años invicto y ha ganado 77 de sus últimas 79 competiciones. En abril de 2025 fue reconocido con el Premio Laureus al Mejor Deportista Masculino del Año, distinción que solo otro atleta de pista y campo (Usain Bolt) había logrado antes. Con cada salto, Duplantis reafirma su estatus como uno de los mejores atletas de la historia.
