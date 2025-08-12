Alcaraz tira de solidez en el 'horno' de Cincinnati

Carlos Alcaraz venció al serbio Hamad Medjedovic (6-4, 6-4) en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El español fue muy sólido durante todo el partido y consiguió su triunfo número 50 en este 2025. Una cifra que habla del gran año que está haciendo el número dos del mundo, que ya está en octavos.

El partido empezó muy frío. Los servicios se impusieron con mucha facilidad. En el caso de Carlos, le costaba un mundo restar dentro los servicios del serbio, en su mayoría abiertos en busca del revés del murciano. Tampoco estuvo muy fino el serbio en los turnos de saque de Charly, donde tampoco logró incomodar antes del primer descanso.

Todo siguió igual en los siguientes juegos, aunque el serbio se colocó 0-30 en el segundo turno de saque de Carlos. Aun así, el español exhibió su derecha para realizar dos ganadores y sacar el problema adelante. El serbio siguió muy cómodo con su saque, mientras el murciano no encontraba el 'feeling' con la pelota, además de no conocer tanto a su rival. Se trataba del primer enfrentamiento entre ambos.

El séptimo juego fue eterno, durando alrededor de quince minutos. Con servicio de Medjedovic, el español forzó el 'deuce' y tuvo hasta cuatro oportunidades de rotura. El serbio buscaba constantemente acabar los puntos rápido, a través de su servicio o de un golpe ganador en el segundo intento. Finalmente, una doble falta ponía por delante al español por primera vez en el partido.

Con el break a favor, Carlos no permitió a su rival ni acercarse al resto. Mejorando con sus primeros servicios, ganando un 75% de los puntos con él, fue constante y mantuvo la ventaja hasta verse un set arriba. Sin poder lucirse en exceso, con pocos intercambios largos, pero mejorando la versión que mostró en su debut ante Dzumhur. Un set sólido.

Antes del inicio del segundo set, Medjedovic pidió tiempo médico por el calor extremo que hacía en Cincinnati. Aun así, no fue a más y continuó en el partido, aunque con algunos problemas. Su fatiga fue en incremento y cada vez acortaba más los puntos, buscando constantemente las dejadas o enfocando su esfuerzo físico en el saque y el siguiente golpe. Su físico cada vez estaba más mermado.

El cansancio hizo que fuera más impredecible y le funcionó para romper a Carlos por primera vez en el partido. Aun así, la fuerza le iba y le venía al serbio y en el siguiente juego volvió a flaquear en el momento crucial y falló dos dejadas consecutivas. Hasta el final del partido, Charly aguantó la ventaja y se llevó el gato al agua en el 'horno' de Cincinnati. Su rival en octavos de final será el italiano Luca Nardi.