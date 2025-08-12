España gana a Bélgica y luchará por las medallas en el Europeo de hockey

La selección española masculina de hockey sobre hierba selló este martes su clasificación para las semifinales del Eurohockey 2025 tras imponerse por 2-1 a Bélgica, en un partido intenso en el que los 'RedSticks' mostraron carácter y pegada para superar a los campeones europeos en 2018.

España, cuarta del ránking mundial, afrontaba el duelo con la obligación de ganar para seguir viva en el torneo. Tras el duro estreno con derrota por 3-0 ante Países Bajos, vigente campeón olímpico, y la balsámica goleada por 10-0 frente a Austria, el equipo dirigido por Max Caldas llegaba con la moral por las nubes, pero consciente de la exigencia que planteaba un rival de la talla de Bélgica.

El arranque no dejó lugar a dudas: los españoles salieron con un planteamiento ambicioso y una presión constante que pronto dio frutos. En el minuto 15, Alejandro Alonso abrió el marcador culminando una acción ofensiva que desbordó a la defensa belga.

La reacción de los 'Leones Rojos' fue inmediata. Apenas tres minutos después, Nicolás de Kerpel aprovechó una incursión para firmar el empate (1-1, m.18) y devolver la tensión al encuentro.

Lejos de amedrentarse, los 'RedStick' volvieron a golpear antes del descanso. José Basterra, en el minuto 28, convirtió el 2-1 con la determinación de un equipo que se negaba a ceder terreno. A partir de ahí, la solidez defensiva y el trabajo colectivo permitieron resistir el empuje belga en la segunda mitad.

El triunfo supone un nuevo golpe de autoridad ante Bélgica, a la que ya habían vencido en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, y certifica la presencia española entre los cuatro mejores del Europeo, donde buscará un puesto en la final ante Francia, Inglaterra o Alemania, que todavía tienen que cumplir con sus compromisos del Grupo B.