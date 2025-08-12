El Barça, único club que se alegra si pierde cuatro meses a un futbolista

"Me alegro de haberme ido porque le de espacio al Barça en la escala salarial. Pero, a pesar de esto, todavía hay problemas financieros. Me pregunto quién debería irse ahora. Decían que Busquets, Alba y yo éramos los culpables, por nuestro sueldos. Ahora, todos nos hemos ido y, sin embargo, no pueden inscribir jugadores".

GERARD PIQUÉ (6 de junio de 2023)

Esto ha empezado con goleada, mejor que el año pasado cuando se perdió (por goleada) frente al Mónaco. La ‘gent blaugrana’ sigue eufórica y no le cuente usted, especialmente usted, que el Barça lleva, desde la llegada de Joan Laporta y su séquito, cuatro años y medio, todo su mandato, sin ‘fair play’ y, por tanto, el bueno y alemán de Hansi Flick, a día de hoy, mañana ya veremos, no sabe si podrá contar con Joan García y/o Marcus Rashford en Mallorca. Por no hablar, porque da igual, de Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Bardghji y Oriol Romeu. Yo insisto, este alemán debe flipar tortillas de patata, ahora que ya sabe castellano.

De una directiva que, nada más ganar las elecciones, descubre que no tiene dinero ni patrimonio para avalar y necesita los millones de varios amigos ricos de verdad, se puede esperar todo. Todo. Incluso que se disparen al pie aumentando, en 163 millones de euros, la masa salarial al depreciar a cinco de sus futbolistas nada más llegar. O que, ahora, intenten que el nuevo auditor, Crowe (tercero en cuatro años: Ernst&Young, Grant Thornton y Crowe, raro ¿no?) le acepte como palcos VIPs, unos asientos de lujo que instalaron, deprisa y corriendo, en el Johan Cruyff, es decir, en otro estadio.

Todo el mundo sabe que LaLiga, por orden de la autoridad y porque el fútbol era (bueno, en el caso del Barça, sigue siendo) un auténtico cachondeo, creó, impuso, el denominado ‘fair play’, que es la única vara de medir para saber si un club está o no bien gestionado. Si no tienes ‘fair play’ y el Barça de Laporta no lo ha tenido nunca, te pasa lo que te pasa, que te conviertes en el único club del mundo que se alegra, que da palmas y vítores, si se confirma que uno de sus cinco mejores futbolistas se ha lesionado por cuatro o más meses.

Rashford, Joan Garcia y Bardghji, con el trofeo Joan Gamper. / FCBARCELONA

El compañero Juan Jiménez hizo ayer una pieza magistral en el diario ‘As’, sí, de Madrid, sí, pero, qué mala suerte, muy cierta. Agüero, en 2021, fue inscrito en el último día de aquel verano porque Busquets y Alba se bajaron el sueldo, lo mismo que había hecho Piqué para que pudiesen jugar Memphis Depay, Eric García y Rey Manaj.

La temporada siguiente ocurría algo parecido con Lewandowski, Raphinha y Koundé. Palancas y un aval de última hora solucionaron el problema, perdón, los problemas. En la campaña 2023-24 más de lo mismo con Gündogan, Oriol Romeu, Marcos Alonso o Iñigo, reinscribiendo a Araújo, Sergi Roberto, Abde y Gavi, cuyo caso, vaya, acabó en los tribunales.

La temporada pasada fue ya apoteósica. Dani Olmo, que había costado 50 millones, se perdió las primeras jornadas de la Liga y solo pudo ser inscrito por lesión de larga duración (más aplausos) de Christensen. Y, finalmente, ya es de todos conocido el show protagonizado por el CSD y el Gobierno de Pedro Sánchez ayudando al Barça a inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

Es probable, insisto, bueno, es seguro, que ni un solo barcelonista, no, ni siquiera los presumibles opositores, consideren este estilo de gestión, de gobernanza, pura improvisación, algo preocupante.

Joan Laporta está convencido de que, en horas, podrá inscribir a todos los futbolistas que aún no lo están. Su mayor virtud (¿virtud?) es vivir en el alambre, de la mano de una gestión populista, improvisada y propagandística.

El club se ha vendido activos futuros para resolver problemas del presente, por ejemplo, el 25% de los derechos de TV por 25 millones y nadie ha pestañeado. Flick y Lamine Yamal lo tapan todo. Correcto, ellos, los socios, son los amos. O eso creen, pero su club sigue recibiendo multas de la UEFA (multimillonarias) por su pésima gestión.

Solo un apunte más, solo uno. El Barça obtuvo las prestigiosas certificaciones UNE 19601 e ISO 37301, otorgadas por la entidad independiente AENOR, que acreditan que su sistema de ‘compliance’ cumple con los más exigentes estándares internacionales.

¿Y el 'compliance'?

Si usted acude a Google o a IA, da lo mismo, ¿saben cómo definen la labor del ‘compliance’ de una compañía? Pues se lo diré: La función principal del ‘compliance’ es asegurar que una organización opera dentro del marco legal y ético establecido, previniendo riesgos y protegiendo la reputación de la empresa. En esencia, el ‘compliance’ ayuda a evitar sanciones, pérdidas financieras y daños a la imagen de la empresa al asegurar que todas las actividades se realizan de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares aplicables.

Cuatro años y 159 días después de la victoria arrolladora de Joan Laporta, el Barça sigue sin ‘fair play’, ha sido sancionado, sigue con una deuda estratosférica y los daños a su imagen son tremendos, aunque los socios (dueños) están sumamente felices.

Eso sí, esperando que Ter Stegen tenga para más de cuatro meses (yupi) y que unos asientos, que ni siquiera están donde deben, se consideren a precio de decenas de millones. Y Javier Tebas, que era el demonio, intentando que su Liga no se estropee (más).