Deportes
Amanda Gutiérrez anuncia que deja de ser la presidenta FUTPRO y no se presenta a la reelección
La mandataria catalana no se presentará a la reelección y cierra una etapa donde ha participado de forma activa y clave en la revolución del fútbol femenino.
Laia BonalsLaia Bonals
Redactora de deportes
Laia Bonals es redactora de deportes de El Periódico desde abril de 2023. Antes, formó parte de la sección de deportes del ARA, donde empezó su especialización en deporte femenino la temporada en la que el Barça ganó su primera Champions en Goteborg. Desde entonces, ha sido la especialista en el creciente mundo del deporte femenino, siempre preocupada por contar las historias de las atletas que están cambiando el mundo y rompiendo techos de cristal. '4 abraçades i 1 trops de paper' ha sido su primer libro, de la mano de Símbol Editors.
Colabora con las emisoras de radio Catalunya Ràdio y RAC1, además de las cadenas televisivas de Betevé y Esport 3.
“Si una jugadora alza la voz hay que escucharla; habré cumplido mi misión”, dijo Amanda Gutiérrez en una entrevista en EL PERIÓDICO hace unos años. Y vaya si lo ha hecho. La mandataria catalana ahora, casi 4 años después de asumir el cargo y encabezar una revolución en el fútbol femenino anuncia que deja de ser la presidenta de FUTPRO. "Un ciclo que se cierra, muchos logros que quedan para siempre", dice el comunicado donde Gutiérrez ha anunciado que no se presentarà a las próximos elecciones para dirigir el sindicato mayoritario.
