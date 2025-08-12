Deportes

Amanda Gutiérrez anuncia que deja de ser la presidenta FUTPRO y no se presenta a la reelección

La mandataria catalana no se presentará a la reelección y cierra una etapa donde ha participado de forma activa y clave en la revolución del fútbol femenino.

Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO.

Laia Bonals

Si una jugadora alza la voz hay que escucharla; habré cumplido mi misión”, dijo Amanda Gutiérrez en una entrevista en EL PERIÓDICO hace unos años. Y vaya si lo ha hecho. La mandataria catalana ahora, casi 4 años después de asumir el cargo y encabezar una revolución en el fútbol femenino anuncia que deja de ser la presidenta de FUTPRO. "Un ciclo que se cierra, muchos logros que quedan para siempre", dice el comunicado donde Gutiérrez ha anunciado que no se presentarà a las próximos elecciones para dirigir el sindicato mayoritario.

