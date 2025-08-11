La UCI castiga un año al ciclista Edgar Carballo por agresión sexual a la catalana Ares Martí en una sanción sin precedentes

El ciclista tinerfeño Edgar Carballo, de 36 años, especialista en las pruebas de bicicleta de montaña de descenso y enduro, ha sido castigado con un año de inactividad deportiva por parte de la Unión Ciclista Internacional por abusar sexualmente de una corredora que presentó una denuncia anónima ante el organismo. La ciclista agredida es la catalana Ares Masip, que puso el caso también en manos de las autoridades judiciales. Es la primera vez que esta federación impone una sanción por un tema relacionado con una agresión sexual.

La corredora hizo uso de la plataforma confidencial denominada UCI SpeakUp, donde denunció un “incidente de naturaleza sexual” ocurrido en su furgoneta, situada en el aparcamiento oficial de un evento del calendario internacional de la UCI. La Comisión Ética del organismo deportivo hizo público este lunes las conclusiones que han determinado la sanción al corredor en base a que “las acciones sexuales y no consentidas del señor Carballo González (insinuaciones sexuales, contacto físico inapropiado y uso de la palabra ‘violación’, luego de que la denunciante le hubiera dicho que no tendrían ninguna interacción sexual porque ella tenía pareja) quebrantaron su dignidad y constituyeron acoso sexual”.

En diciembre saltó el caso

Como resultado, se ha determinado que Edgar Carballo queda suspendido durante un año “de todas las actividades relacionadas con el ciclismo”. De este modo, la UCI comunica que la sanción está sujeta a recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pero, a la vez, reafirma su compromiso “inquebrantable de proteger la integridad del ciclismo y garantizar un entorno seguro para todos”.

Ares Masip denunció la agresión en diciembre del año pasado, que fue recogida por este diario, según la cual, en 2023, durante la Copa del Mundo de Enduro celebrada en Austria sufrió un intento de violación por parte de “otro corredor de élite, en su propia furgoneta y en plena noche”.

“Estaba dormida y noté un movimiento muy fuerte en la autocaravana, abrí los ojos y me lo encontré dentro. Me asusté y le dije '¿qué haces aquí?'. Él me respondió que tenía el hotel muy lejos y si podía quedarse a dormir. Le dije 'de acuerdo, pero solo a dormir'”, afirmó Masip hace ocho meses. Tras ello, el ciclista, se metió desnudo en la cama y empezó a manosearla mientras ella le pedía que parara.

La determinación

"Le dije que no, que yo estaba durmiendo y no quería tener relaciones sexuales con él. Cada vez insistía más, intentaba besarme, tocarme, bajarme los pantalones, refregando su pene por mi cuerpo…”, explicó la corredora en un vídeo compartido en las redes sociales. Harta de esta situación, Masip intentó gritar, pero el hombre le tapó la boca y tras cogerla de los brazos le repitió varias veces que “la iba a violar”.

El hombre terminó desistiendo y se marchó. Masip trató de olvidar lo sucedido. "Cada vez me daba más asco", afirmó la deportista y un año más tarde, y tras tomar las acciones legales pertinentes, decidió alzar la voz y denunciarlo públicamente porque lamentablemente "pasa mucho más de lo que creemos. En los 'paddocks' también hay agresores". La corredora añadió que el mismo hombre había intentado agredir sexualmente a otra compañera. Tras consultar con especialistas en violencia de género, la ciclista decidió hacer público su caso y tomó la decisión de reducir el calendario de competición para no coincidir con el agresor.

Por la vía judicial

Carballo, nacido en Tenerife en 1988, ha sido seis veces campeón de España de Enduro y es muy conocido en la especialidad en la que también destaca Masip, que ha sido campeona de Catalunya y subcampeona de España de Enduro. Precisamente, la ciclista puso el caso en conocimiento de la Federación Española que le recomendó que gestionara el caso a través de la andorrana puesto que reside en el Principado.

Asimismo, Masip reconoció este lunes que el caso sigue el camino judicial, “que va lento”, pero mostró su satisfacción por la sanción federativa. “Es el primer ciclista profesional castigado por la UCI. Es una pequeña victoria que me da ánimos para seguir luchando y no voy a dar ningún paso atrás”.