La selección femenina de hockey, contra las cuerdas en el Europeo

La selección española femenina de hockey sobre hierba rozó este lunes el triunfo que necesitaba con urgencia en el Eurohockey 2025, frustrado por un gol de Escocia a cuatro minutos del final (1-1), lo que las dejó contra las cuerdas y obligadas a vencer en su último encuentro.

Las 'RedSticks' llegaban a la cita tras empatar 2-2 en su debut frente a Bélgica, en un duelo que había dejado buenas sensaciones pero un raquítico colchón de puntos. Con Inglaterra liderando el grupo, España necesitaba sumar los tres puntos para afrontar la última jornada con algo de respiro.

El equipo dirigido por Carlos García Cuenca arrancó con intensidad y determinación, consciente de la trascendencia del encuentro. Fue entonces cuando la capitana, Lucía Jiménez, adelantó al combinado español en el minuto 12 con un gol que reforzó la confianza del bloque.

A partir de ahí, las españolas mantuvieron el orden defensivo y neutralizaron el juego de una Escocia que, aunque no partía como favorita, cuenta con dos bronces europeos (2014 y 2020) en su palmarés, lo suficiente para intimidar.

En el segundo y tercer cuarto, España no solo contuvo el empuje escocés, sino que exhibió solidez y una presión efectiva que dificultó las transiciones rivales. Sin embargo, el desgaste físico y el empuje final de las escocesas dieron fruto en el minuto 56, cuando Heather McWean aprovechó una oportunidad para igualar la contienda y amargar la tarde a las españolas.

El empate deja a España sin margen de error: deberá vencer ante Inglaterra, líder invicto, para conservar sus opciones de acceder a semifinales y asegurarse el ansiado 'pase dorado' al Mundial de 2026