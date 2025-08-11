No quiero llorar su ausencia

Fermín López celebra un gol durante el trofeo Joan Gamper. / Quique García / Efe

Miren, ya sé que, aquí y allá, lo que se lleva es fichar jugadores de nombre impronunciable, pagar una morterada que deje comisiones de reparto espeluznante, y acabar descubriendo, seis meses más tarde, que el exótico de turno no sabía pasar un balón a dos metros sin caerse al suelo, si alzaba al mismo tiempo la mirada. Pero, por suerte, todavía queda algún espécimen raro y en extinción: alguno que corre, asiste, pelea, combina, roba, marca goles y, para colmo, culé hasta las trancas. Uno, que no llega en yate a entrenar, que no exige que le planchen la camiseta con vapor de agua del Himalaya y que, aun así, se come un campo substitutivo en un partido de pretemporada, como si viviera la final del Mundial.

Es verdad, no tiene nombre de pronunciación holandesa, ni noruega, ni siquiera británica. De hecho, tiene nombre de mayordomo latino y no debe ser por casualidad…Y es que este futbolista mayúsculo, como los mayordomos, sabe que la base de todo es el servicio a quién confía en él, la atención por el detalle, la discreción en los momentos clave para ejecutar sin ser percibido, la capacidad de anticipación y de adelantarse al problema, el cumplimiento de la orden y el deber sin necesitar lucimiento… Es decir, la generosidad absoluta y la ejecución impoluta. ¿Cuánto vale eso? Que nadie me venga con el argumento de "si viene una buena oferta, hay que vender". ¡Buena oferta es que te toque el gordo, no que te roben el boleto premiado, que además era tuyo!

Ay, Fermín… Como decía una canción de Sandro Giacobe, allá por los 80: No te vayas…

Así que, por favor, cierren la puerta con llave, secuestren a su representante, róbenle el móvil al bueno de Deco y, si hace falta, que Laporta se quede en S’Agaró haciendo un 'wellness', entre escórpora y 'pagell' en su Taverna del Mar. Porque Fermín López no es que deba quedarse… Es que es uno de esos milagros futbolísticos que, si los dejas escapar, te pasarás una vida entera lamentando: “Mite’l ell”, ahí está… deslumbrando… "I el vam deixar marxar…".