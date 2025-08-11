Jana Fernández negocia su inminente salida del Barça para fichar por el London City Lionesses

Se expone el Barça a otra marcha sensible. Segun ha podido saber EL PERIÓDICO, Jana Fernández, de 23 años, está cerca de cerrar su salida del equipo azulgrana para fichar por London City Lionesses, propiedad de Michele Kang. La gran empresaria francesa, dueña del Olympique de Lyon entre otros clubes, está reforzando al club londinense, que ha ascendido a la Women's Super League este año. Se está a la espera de los trámites burocráticos para su inscripción en la competición.

Jana se formó en la Barça Academy desde 2014 y escaló por todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo el 9 de noviembre de 2018, con tan solo 16 años y 9 meses. Este debut la convirtió en una de las futbolistas más jóvenes en vestir la camiseta azulgrana desde la profesionalización del equipo femenino. En el verano de 2020 firmó su primer contrato profesional con el club. Su palmarés es impresionante: ha ganado seis Ligas F, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres UEFA Women’s Champions League (2020-21, 2022-23 y 2023-24).

La defensa, que ha ido ganando solvencia y firmeza con el paso de las temporadas, sufrió una grave lesión del ligamento cruzado anterior que la mantuvo más de un año alejada de los terrenos de juego. "Hubo muchos momentos de dudas. Pero este año me he encontrado mucho a mí misma, tanto personal como futbolísticamente. Estoy encontrando la versión de Jana que quiero ser, que es muy importante para mí. Estoy feliz y contenta, en un momento vital muy bueno y espero que dure", dijo en una entrevista con EL PERIÓDICO antes de la final de la Champions de Lisboa donde el Barça terminó perdiendo ante el Arsenal.

Con la marcha de Jana, serían seis las salidas durante este mercado estival. Más allá de la defensora, ya se han marchado del Barça este verano Ingrid Engen, tras finalizar contrato, Ellie Roebuck (que ha fichado por el Aston Villa) y Fridolina Rolfö (aún sin equipo) tras rescindir su contrato, Bruna Vilamala (Club América mexicano) y Martina Fernández (Everton), mediante traspaso.