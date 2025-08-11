Grealish jugará cedido en el Everton tras perder el favor de Guardiola en el City

Jack Grealish, el elegante extremo de las espinilleras recortadas que enamoró a Pep Guardiola, perdió la pasada temporada el favor del técnico del Manchester City. Tanto que el club 'citizen' ya ha pactado con el Everton la cesión del futbolista de 29 años por una temporada, según informó la BBC este lunes. Grealish, con una presencia residual en su equipo y que también perdió el paso en la selección inglesa, buscará su redención tras meses en que se ha hablado más de sus juergas nocturnas que de sus hazañas futbolísticas.

Grealish, pendiente de la revisión médica con el Everton, buscará así un nuevo comienzo para tratar de hacerse un hueco también en el combinado nacional de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a disputar en verano de 2026. No lo tendrá sencillo. Ya fue excluido de la última Eurocopa.

Grealish, por quien el Manchester City pagó 117 millones de euros al Aston Villa en 2021, apenas marcó tres goles y ofreció cinco asistencias en los 32 partidos que disputó la pasada campaña. Suplente durante todo el segundo tramo de la temporada, ni siquiera fue convocado para el partido con el que el City despidió la Premier frente al Fulham. De hecho, sólo fue siete veces titular en la liga inglesa el pasado curso.

El pasado mes de marzo, de hecho, los tabloides británicos se recrearon con unas imágenes de Grealish tambaleándose a la salida de un pub. Ya no hacían tanta gracia sus excesos, como cuando celebró a lo grande la conquista de la Champions en la final frente al Inter en Estambul en 2023, partido resuelto por Rodri. Grealish fue una pieza determinante en aquel año triunfal de un City capaz de conquistar también la Premier League, la FA Cup, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Baja ahora Grealish un escalón en sus expectativas en el Everton, decimoquinto en la Premier la pasada temporada y que no disputará ninguna competición europea.