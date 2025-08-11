Fermín garantiza su continuidad en el Barça

Todos los ojos se dirigen hacia Lamine Yamal. Termina la pretemporada el 10 del Barça convertido en el máximo goleador del equipo con cuatro goles: dos dobletes en los últimos partidos, ante el Daegu y el Como. Pero la estrella del Gamper, el ganador del Trofeo Estrella Damm al mejor jugador del partido, fue Fermín López. Tiene su mérito arrebatarle el oropel a uno de los mayores atractivos del equipo.

Marcó dos goles el centrocampista onubense, como Lamine Yamal, pero al acierto goleador le añadió su contrastada capacidad de trabajo. Lamine Yamal tiene el sitio garantizado, pero Fermín se lo tiene que ganar partido a partido.

Y no es que ande bajo sospecha a ojos de Hansi Flick, sino todo lo contrario. El entrenador le descubrió tarde, después de que Fermín se incorporara después de los demás tras ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Sucedió en la final (5-3 a Francia) algo parecido a la goleada del Gamper, cuando Lamine Yamal remató la labor de su compañero. Fermín marcó los dos primeros goles y Sergio Cabello se llevó la gloria con los dos últimos. También fue campeón de la Eurocopa un mes antes.

Jofre Riera, de Damm, entre el trofeo al mejor jugador del Gamper a Fermín. / Dani Barbeito / SPO

8 goles y 9 asistencias

Flick tiene a Fermín en muy alta estima. Como los culés, que le descubrieron marcando un golazo al Madrid desde fuera del área en la pretemporada 23-24 nada más salir al campo y dando una asistencia a Ferran. Con Xavi fue el segundo realizador de aquella aciaga campaña, por detrás de Lewandowski; en la pasada Liga, con Flick todos elevaron su nivel, y a Fermín le adelantaron los otros delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres y Dani Olmo. Dejó 8 goles y 9 asistencias.

Por muy lejos que esté de los focos, Fermín ya no pasa desapercibido. Ni muchos menos es un desconocido. Este verano ha recibido ofertas que tantearon al futbolista andaluz por si quería abandonar la lucha que se avecina. Por la plaza de interior en el Barça, tanto da el costado, optan Fermín, Gavi, Pedri, Olmo, De Jong y Casadó. Todos son internacionales. Y Dro amenaza con sumarse a la contienda.

Fermín trata de superar a un futbolista del FC Seúl en el amistoso de Corea del Sur. / Valentí Enrich / SPO

Una estrella y una titularidad

En el Gamper se ganó una estrella gigante y una plaza en la alineación de Son Moix. Su actuación ante el Como fue insuperable para sus compañeros, amigos y rivales de la línea. Tal vez la mejor expresión del desahogo que sentía Fermín tras unos días de desasosiego por la seducción de una oferta, dicen, del Manchester United, tan necesitado de un futbolista fresco y clarividente como Xavi.

Mensaje tranquilizador

El peaje de salir a hablar por haber sido el MVP le permitió comunicar su decisión, aplacada la zozobra añadida, al parecer, por unas diferencias con Gavi y enviar un mensaje tranquilizador de lo "feliz" que es en el Barça.

"Yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y me quedaré. Voy a continuar defendiendo estos colores y trabajando como el que más, que los culés estén tranquilos", anunció Fermín, para negar que se pudiera repetir un segundo episodio casi catastrófico como el de Iñigo.