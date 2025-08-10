Salvador Sadurní: "Un entrenador me dijo: 'Hasta que no te rompen la nariz no eres portero'"

Antonio Ramallets fue el primer portero legendario del Barça. Andoni Zubizarreta fue el primero que se coronó campeón de Europa. Víctor Valdés fue el que más títulos conquistó. Pero Salvador Sadurní Urpí (L’Arbóç, 3 de abril de 1941) ha sido el guardameta que ha defendido más tiempo el marco azulgrana: 16 años (1960-1976).

Dieciséis años y sólo una Liga conquistada.

Cuando entré en el Barça justo acababan de ser campeones, y tardé 14 años en ganar una.

No era culpa de Sadurní…

No, ojalá hubiera sido culpa mía. Muchas veces fueron por los arbitrajes.

¿Pasaba o es una leyenda?

Siempre remaban a favor del mismo. En la pugna de tú a tú con el Madrid, no había manera. Pero sí es cierto en que hubo una época que ellos tenían mejor equipo y que después de la construcción del Camp Nou, el Barça se quedó sin dinero y eso se notó.

Salvador Sadurní, en su casa de L'Arboç. / JOAN REVILLAS

Como ahora.

Sí, como ahora. Pero ahora hemos tenido la suerte de tener jugadores jóvenes y buenos y que el entrenador ha apostado por ellos.

Aquellos 14 años no es una leyenda que pasaban cosas. ¿Recuerda alguna estafada?

¿Una? Recuerdo tres o cuatro. Un día, en el Bernabéu, Ortiz de Mendíbil, alargó el partido casi diez minutos, el penal de Guruceta en el Camp Nou en la Copa, con la falta de Rifé fuera del área...

¿Fuera de casa les perjudicaban?

En un Barça-Madrid siempre barrían para el Madrid. Tal vez, hubo algún árbitro que nos favoreció cuando jugábamos contra otro equipo. Que recuerde, Rigo, el mallorquín, tuvo que retirarse después de la final de las botellas contra el Madrid.

Sadurní, con un balón antiguo que conserva. / JOAN REVILLAS

La del Bernabéu con un autogol de Zunzunegui.

Me acordé el día que Courtois retiró un par de mecheros del césped. Yo sacaba botellas de vidrio. Y a las mujeres también les cayeron botellas.

Menuda tensión.

Pero Rigo estaba tranquilísimo. Serena siempre andaba por el suelo. Y Rigo le decía: “Por mucho que se tire, no le voy a pitar un penalti”.

¿Pudo haber sido el Barça campeón más veces?

Sí. Con Vic Buckingham el año en el que fue campeón el Valencia perdiendo en Sarrià. En el descanso vino Calleja, el capitán del Atlético, a preguntarnos si echábamos a suertes quien ganaba el partido, porque el que ganara era campeón. Íbamos 0-0 en el Vicente Calderón. Buckingham le echó del vestuario. Marcamos nosotros y marcó el Atlético. Quedamos 1-1 y el Valencia, perdiendo con el Espanyol, fue campeón.

"¿Una? Recuerdo tres o cuatro estafadas. En el Bernabéu Ortiz de Mendíbil, alargó el partido casi diez minutos, el penal de Guruceta en el Camp Nou con la falta de Rifé fuera del área..."

Sadurní, junto a una foto del equipo del Barça que se proclamó campeón de Liga 1973-74. / JOAN REVILLAS

"El día que Courtois retiró un par de mecheros del césped me acordé de la final de las botellas. Yo sacaba botellas de vidrio. Y a las mujeres también les cayeron botellas"

Debió ser el más feliz del mundo con el título de 1974.

¡Imagínese! Tantos años en el Barça sin una Liga era frustrante, aunque gané tres Copas y dos Copas de Ferias.

Fueron campeones con un 2-4 en Gijón. Usted debutó con el Barça con un 2-4. En un partido de Copa.

Yo estaba cedido en el Mataró. Ramallets se lesionó, y como no podían jugar extranjeros y el suplente de Ramallets era Medrano, argentino, y Celdrán estaba en el Condal, y tampoco estaba disponible, Ramallets le dijo a Enrique Orizaola que me llamaran a mí.

¿Cómo fue?

Me convocaron en el Sandor, en la plaza Francesc Macià, donde nos encontrábamos. Llegué allí y apareció Kubala. A pie de autocar, le dijo al míster: “No puedo venir, no estoy en condiciones”. Y se marchó. Era mi primer contacto. Perdíamos 2-0 en el descanso.

Menudo debut.

Era muy diferente. Mi madre tuvo que ir a comprarme una gabardina y el traje para los desplazamientos. Los porteros nos encargábamos de nuestros jerseis. Mi madre me los hacía o yo iba a la fábrica que tenían Goicolea y Suárez, donde el Barça adquiría mucha ropa. A los jugadores nos hacían descuento.

"Me convocaron en el Sandor, en la plaza Francesc Macià, para ir al hotel de concentración y apareció Kubala. A pie de autocar, le dijo al míster: “No puedo venir, no estoy en condiciones”. Y se marchó. Mi primer contacto"

Zaldúa, Sadurní, Joan Manuel Serrat, Fusté, Olivella y Rifé, en el Camp Nou. / HORACIO SEGUÍ

"Los porteros nos encargábamos de nuestros jerseis. Mi madre me los hacía o iba a la fábrica de Goicolea y Suárez. A los jugadores nos hacían descuento"

Los viajes eran más largos.

Yo siempre dormía con Eladio. Siempre nos sentábamos en la mesa Eladio, Rifé y Fusté. Rifé y Fusté no bebían vino, y así a Eladio y a mí nos tocaba más. A veces se acercaba Michels para servirse una copa para que no bebiéramos tanto...

Que les sorprendió una noche bebiendo champán.

Habíamos perdido en Sevilla, en la Copa [mayo de 1973]. Como siempre te costaba dormir después de los partidos, nos reuníamos en alguna habitación. A gente como Martí Filosia le gustaba jugar a la botifarra. Éramos varios. Alguien llamó a recepción para que subieran alguna bebida y respondieron que no tenían nada frío, que solo champán. “Pues traigan champán”. Llamaron a la puerta y Michels entró con la bandeja, el champán y las copas. “¿Quien ha pedido esto?”, preguntó, chillando y arrojando la botella contra la pared. Alguno se acercó a salvar lo que quedaba de líquido en la botella.

"Siempre nos sentábamos en la mesa Eladio, Rifé y Fusté. Rifé y Fusté no bebían vino y así a Eladio y a mí nos tocaba más. A veces se acercaba Michels para servirse una copa para que no bebiéramos tanto..."

Sadurní se lanza hacia un balón en un Espanyol-Barça disputado en Sarrià. / BRANGULI

Menudo episodio.

En la vuelta, Michels dio la alineación. “Los mismos con Sadurní”, dijo, porque yo no había jugado “y ustedes mismos hacen la táctica y ya se apañarán”. Martí Filosia y alguno más dijeron: “Pues no salimos”. ¿Cómo no íbamos a salir al campo? No remontamos, y al día siguiente nos metieron 50.000 pesetas de multa a los ocho o nueve de la habitación, más 50.000 por falta de rendimiento. Era mucho dinero entonces.

¿Michels tenía mala leche?

No con todo el mundo. Marcial siempre se la cargaba, pese a que tenía los tobillos jodidos. Siempre estaba en tratamiento y Michels, aparecía y le mandaba a entrenar. A Johan no le decía nada.

Usted ha conocido a las principales personalidades del club. Empezando por Ramallets.

Don Antonio. Era mi ídolo. Yo quería ser como él. Le sustituí el día del homenaje. Y cuando se retiró, nos encontrábamos de vez en cuando porque vivía en Sant Joan de Mediona, cerca de L’Arbóç. Nos íbamos a comer una vez al mes.

"Michels no tenía mala leche con todo el mundo. Marcial siempre se la cargaba, pese a que tenía los tobillos jodidos, y le mandaba a entrenar. A Johan no le decía nada"

Antonio Ramallets y Salvador Sadurní, en las puertas del Palau de la Generalitat, en una recepción oficial en 2011. / JOAN IGNASI PAREDES

Conoció a Samitier, Kubala, Suárez...

Samitier era el primero en llegar al estadio. Había un señor, el señor Emilio, que nos afeitaba. Samilier se me acercó un día y me dijo: “Cuando se sientan en este banco y se ponen las botas, ya sé si uno es bueno o malo”.

¿Entrenaban siempre en el Estadi?

¡No! A veces lo hacíamos en los campos de tierra. Donde estaba hasta hace poco el parking del Camp Nou. Buckigham era cabezudo y nos decía que así nos volvíamos más fuertes.

¿Y a Kubala?

Le conocí de jugador y entrenador. Me hizo debutar en Primera, en el campo del Atlético, cuando le pusieron a él tras echar a Miró. Era de entrenar fuerte. Gracias a él fui al Mundial de 1962 de Chile.

Todo muy rápido.

Éramos cuatro porteros entre 40 seleccionados: Vicente y Araquistain del Madrid, Carmelo del Athletic y yo. Estaba convencido de que sería yo era el que se íria a casa. Pero entrenaba como una bestia. El seleccionador dio la lista a los periodistas antes que a los jugadores y supe que iba al Mundial por los gritos y los portazos de Vicente.

"Gracias a Kubala fui al Mundial de 1962 de Chile. Éramos cuatro porteros entre 40 seleccionados: El seleccionador dio la lista a los periodistas antes que a los jugadores y supe que iba por los gritos y los portazos de Vicente"

Los componentes de la selección española campeona de Europa en 1964, en una encuentro en Pla de Beret en 2005. / RAMON GABRIEL

Entrenar con Kubala debía ser formidable.

El único que he tenido que sabía chutar de verdad. Antes no teníamos preparador de porteros. Weisweiler trajo un ayudante que había entrenado a un equipo de hockey hierba femenino. ¡Cómo vas a progresar así!

Conoció a Suárez y a Cruyff.

Fue una pena que vendieran a Luisito para poder pagar el Camp Nou. A Johan le vimos con el Ajax antes de venir. Volaba. También es verdad que Sotil se rompía los cuernos ahí delante.

¿Iribar era un fenómeno?

Mucho. Un portero extraordinario y un gran compañero. De vez en cuando nos llamamos aún.

Usted se retiró con Toni Torres y Quimet Rifé.

Con Weisweiler en el equipo. No contaba para nada solamente por tener 34 años, como Szczesny cuando le ficharon. Sólo nos quería a Rifé y Torres para los amistosos. Yo estaba bien. Nunca tuve lesiones, excepto el día del 0-5.

"Kubala es el único entrenador que he tenido que sabía chutar de verdad. Antes no teníamos preparador de porteros. Weisweiler trajo un ayudante que había entrenado a un equipo de hockey hierba femenino. ¡Cómo vas a progresar así!"

Toni Torres, Salvador Sadurní y Joaquim Rifé, el día de su despedida en el Camp Nou. / Horacio Seguí

¿Podía haber seguido jugando en otro lugar?

Mucha gente iba a Estados Unidos, pero yo no tenía ninguna necesidad. El subdirector de Caixa Penedès me ofreció un trabajo. El 1 de septiembre fue el homenaje y el 1 de octubre entraba a trabajar.

¿Tenía conocimientos de banca?

No, ninguno.

Al menos, de relaciones públicas.

Pasaba algo de vergüenza porque había cosas que no sabía hacer, o no podía, como escribir a máquina con estos dedos, pero hubo gente que me ayudó mucho.

Los componentes de la selección española campeona de Europa en 1964, en una encuentro en Pla de Beret en 2005. / ARCHIVO EP

Debutó con 20 años y se retiró con 34. ¿Puede decir que con ambas edades se puede defender la portería del Barça?

¡Pues claro! Sólo te llegan dos veces y tienes que pararlas... Y si no, no tienes más acciones para rehacerte. En un equipo pequeño, aunque pierdas, si te han metido dos pero has parado tres, parece que hayas jugado bien.

¿Usted sentía la presión?

Nada. Cero. En un partido contra el Zaragoza, me venía el balón y y ya miraba a quien dársela, y cuando me agaché se me coló entre las piernas. La reacción fue buena. Me aplaudieron. También es verdad que ganábamos y no perdimos el partido.

Rubén, Sadurní, Valdés, Mora y Jorquera, en un encuentro de porteros en 2004 en el Camp Nou. / ZOLTAN CZIBOR

"Solo te llegan dos veces y tienes que pararlas... En un equipo pequeño, aunque pierdas, si te han metido dos pero has parado tres, parece que hayas jugado bien"

¿Qué opina de los porteros de hoy en día?

Nosotros blocábamos los balones, ahora los rechazan; salíamos con el puño, ahora ni uno. No saben. Ter Stegen, a veces, piensa más con los pies que con las manos. El portero ha de recordar que la prioridad siempre es la portería, que no te marquen.

¿Cuál es el mejor que ha visto?

Me gustaba mucho Gordon Banks, el inglés, al que le llamaban 'el chino'.

¿Más que Yashin?

Le dieron el Balón de Oro y aún no sé por qué. Le vi con la URSS y me decepcionó totalmente.

"Nosotros blocábamos los balones, ahora los rechazan; salíamos con el puño, ahora ni uno. No saben. Ter Stegen, a veces, piensa más con los pies que con las manos"

Sadurní, en un entrenamiento durante su época como portero del Barça / SORIANO MARTÍN

"Me gustaba mucho Gordon Banks, el inglés, al que le llamaban el chino. A Yashin le dieron el Balón de Oro y aún no sé por qué. Le vi con la URSS y me decepcionó"

¿Tenía usted manías?

Sí, como tocar el palo de la portería o jugar la primera parte defendiendo la portería de la Diagonal.

¿Lo de los porteros sonados es una leyenda?

Nació de cuando te tirabas a los pies de los delanteros. Te abrías la cabeza cada dos por tres. Jordan me hizo eso [señala una herida) jugando contra el Leeds. Tuve un entrenador que me dijo: “Hasta que no te rompan la nariz no serás portero. Y claro que me la rompieron.

¿De ahí el sobrenombre de ‘El xato'?

Me lo puso Kubala. Ya tenía ese apodo Velasco, y como éramos parecidos, me lo mantuvo.

Sadurní repasa un álbum de fotografías de su carrera. / JOAN REVILLAS

"Con el Madrid hablamos. Me querían. Al llegar a Barcelona fui a ver a Montal y se lo dije. ¿Pero cómo te vas a ir al Madrid tú, que eres catalán? Se marchó Buckingham, vino Michels y me puso a mí de titular"

¿Usted pudo ir al Madrid?

Cuando llegó Buckingham al Barça [1970], y habían fichado a Reina, le puso a él contra el Dinamo de Moscú en el Gamper y le metieron cinco. A partir del tercer partido, el público coreaba mi nombre. Al final decidió que yo jugaría en casa y Miguel fuera.

Retomemos el asunto Madrid.

Al cabo de un tiempo fui suplente. La selección de Marruecos pidió a varios clubs si les prestaban jugadores para un amistoso contra el Madrid. Hubo uno del Valencia, uno de Las Palmas y Buckingham decidió que fuera yo. Hice un partidazo. Al acabar, el Madrid me invitó a volver con ellos en el avión. Hablamos. Me querían. Antes nunca eras libre, los clubs ejercían el derecho de retención y no te podías ir si ellos no lo permitían.

Y no se fue.

Al llegar a Barcelona fui a ver a Montal y se lo dije. ¿Pero cómo te vas a ir al Madrid tú, que eres catalán? Se marchó Buckingham, vino Michels y me puso a mí de titular.