Las 'RedSticks' empatan ante Bélgica (2-2) en su debut en el Europeo

La selección española femenina de hockei hierba ha empatado contra Bélgica (2-2), la vigente subcampeona, en su debut en el EuroHockey 2025, que se disputa en Mönchengladbach (Alemania). Lograron adelantarse las de Carlos García Cuenca dos veces en el marcador pero las belgas consiguieron firmar un empate final a dos goles. Sin embargo, el juego de las españolas fue cohesionado y dejó una buena impresión antes de afrontar los dos siguientes partidos que les permitirían estar en semifinales luchando por las medallas. Mañana tienen una oportunidad de oro para sumar tres puntos más contra Escocia a las 13:30.

“Hemos hecho muy buen partido. La preparación hasta aquí ha sido intensa y ha dado sus frutos. Este resultado y las buenas sensaciones nos hacen encarar el partido de mañana con muchas más ganas. A pesar de que nos han empatado yendo por delante en el marcador, estamos contentas con el resultado. Tenemos un grupo muy complicado y es un buen resultado para conseguir nuestro objetivo, llegar a semifinales”, afirmó la jugadora Clara Pérez tras el encuentro.

El duelo dejó claro que ninguna de las dos selecciones cederá terreno en la pelea por la clasificación. Ya en el primer tiempo, el encuentro fue muy igualado, con ambos combinados mostrando un alto nivel defensivo y ofensivo en el césped. Desde luego dejaron claras sus intenciones de pelear por la cima del Grupo B, ya ocupada por Inglaterra, con 3 puntos. Pero las de Carlos García Cuenca ansiaban por un reto mayor: la clasificación para el Mundial 2026.

Final agónico

En el segundo cuarto, las españolas lograron abrir el marcador gracias a un gol de campo de Patricia Álvarez en el minuto 19, que puso el 0-1 en el electrónico. Sin embargo, las 'Panteras Rojas' reaccionaron rápido y, siete minutos después, Stephanie Vanden Borre igualó el partido. A falta de pocos minutos para el descanso, ya en el tercer período, Sara Barrios apareció para marcar el gol que adelantaba de nuevo a España (1-2, min. 43). No obstante, en un final agónico, las belgas devolvieron la paridad al marcador, de nuevo, gracias al poderío de Vanden Borre (2-2, min.51), que ya no permitió más sorpresas.

Con este empate, España deberá esforzarse al máximo en los próximos encuentros para no perder terreno y mantener vivas sus opciones en un grupo altamente competitivo. Inglaterra sigue así líder del grupo con tres puntos, seguida de Bélgica, con uno, y Escocia, con cero.