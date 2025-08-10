Operados
Mueren dos boxeadores japoneses por las lesiones cerebrales sufridas durante los combates de una velada en Tokio
Kotari alcanzó un empate tras 12 asaltos y Urakawa quedó tendido y fue detenida la pelea
Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari han muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente. Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.
Ambos púgiles tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas el sábado.
La Organización Mundial de Boxeo mostró su pesar por los dos fallecimientos. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil", indicó.
