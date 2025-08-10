Montse Tomé, con las horas contadas como seleccionadora de España

La etapa de Montse Tomé en la selección española ha llegado a su fin. Como ya avanzó EL PERIÓDICO hace dos semanas tras la final de la Eurocopa donde España cayó contra Inglaterra, el relevo de Montse Tomé en el banquillo de la selección española es inminente. Según ha publicado Marca y ha podido confirmar este medio, este próximo lunes será el día donde se anuncie que la Real Federación Española no renovará a Tomé como seleccionadora nacional.

La seleccionadora termina contrato con la RFEF en apenas 20 días, el 30 de agosto, y tras la derrota en la Eurocopa y el mal papel en los Juegos Olímpicos, su permanencia en el cargo no estaba nada clara desde hace semanas. Con el paso de los días, desde la cúpula de la RFEF se ha reflexionado sobre su posible continuidad, pero la balanza ha acabado decantándose por el relevo que es visiblemente necesario para la selección. El silencio durante estos días posteriores a la Eurocopa parecía dar esperanzas a Tomé de mantener el cargo, pero finalmente la Federación ha decidido no renovar su contrato.

Tras la Eurocopa, EL PERIÓDICO ya relató la insatisfacción por parte del vestuario con lo sucedido en la final. Pese a que esta Eurocopa ha dejado claro cuál es el potencial de esta selección y todo lo que está capacitada de hacer, la figura de la seleccionadora volvía de Suiza tocada (casi) de manera definitiva con errores en las decisiones tomadas sobre todo en la final. A los argumentos para dar paso a una nueva etapa en el banquillo de la selección se le suma el papel decepcionante de España en los Juegos Olímpicos del verano pasado en París, donde España terminó cuarta, ya dejó a la seleccionadora tocada, pero la Eurocopa disputada en Suiza era el escenario donde debía demostrar que puede liderar esta selección. No ha sido así.

Con la decisión que se hará oficial este lunes, Tomé cerrará dos años casi completos como seleccionadora española. La entrenadora asturiana llegó al banquillo tras ser la segunda entrenadora de la selección durante la época de Jorge Vilda. Tras el despido del seleccionador a raíz de la reestructuración dentro de la RFEF por el Caso Rubiales, Tomé fue la elegida por la Federación, un cambio que no fue tomado como un gran giro de los acontecimientos, sino más bien continuista. Ahora, la Federación puede demostrar que realmente quiere apostar por un entrenador o entrenadora experimentado a la altura de las futbolistas, aunque los rumores apuntan a Sonia Bermúdez, exfutbolista y seleccionadora de categorías inferiores, como sucesora de Tomé. La actual seleccionadora sub-23 conquistó el Europeo sub-19 en 2023 y 2024, y también dirigió a la selección sub-20 en el Mundial 2024, quedando eliminada en cuartos de final, pero no es una opción que desde el vestuario de la selección vea como positiva, dada su nula experiencia con equipo profesionales.