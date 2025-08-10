Fútbol
Liverpool y Crystal Palace homenajean a Diogo Jota antes de la Community Shield
Los aficionados de los 'reds' desplegaron una pancarta en las gradas del Wembley y también se guardó un minuto de silencio.
El Liverpool y el Crystal Palace homenajearon este domingo en Wembley al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio.
Ian Rush, leyenda del Liverpool, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool.
Retirada del '20'
En la grada, los aficionados 'reds' desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League. Además, se guardó un minuto de silencio antes del comienzo de la Community Shield.
Diogo Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Zamora (España) el pasado 3 de julio, un siniestro que causó una gran conmoción en el mundo del fútbol.
Entre los homenajes que hizo el Liverpool para su futbolista se incluyó la retirada de su número '20', que no podrá ser vestido por ningún jugador de la cantera, el equipo femenino y el masculino.
