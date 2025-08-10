Un Gamper en familia y en paz

Pocas veces habrá llegado el Barça a la cita del Joan Gamper, que cumple su 60ª edición, con tantas vicisitudes acumuladas en una época que debería ser apacible antes de que la competición altere las emociones.

Los alicientes para acudir al evento que sirve para presentar al equipo van disminuyendo cada año, y el torneo decae de manera imparable. Sólo faltó que al culé le quitaran el caramelo de estrenar el Spotify Camp Nou después de enseñárselo en el enésimo plazo anunciado e incumplido, como para devolver la atención a las noches de playa y no de fútbol.

A la cita de hoy frente al Como de Cesc Fàbregas, el noveno club italiano invitado al torneo barcelonista (le antecedieron, cronológicamente, Milan, Brescia, Juventus, Inter, Sampdoria, Parma, Nápoles y Roma), al Barça le faltarán dos puntales en el campo -descontado ya Iñigo Martínez, entrenándose con el Al Nassr de Arabia Saudí– cuando empiece el partido (21 h). Estarán, o eso se espera, en el acto de presentación.

Marcus Rashford, Joan Garcia y Roony Bardghji, los nuevos fichajes, posan con el trofeo Joan Gamper. / Marc Graupera

Ter Stegen, restituido

Estará, o eso se espera Marc André ter Stegen, perdonado, disculpado y restituido como capitán después de que el viernes firmara el informe médico de su lesión, motivo por el cual había sido expedientado, separado y destituido. No jugará por la lesión, claro.

Estará, y tampoco jugará, Robert Lewandowski, con unas molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha que el tiempo dirá si es una lesión y le priva de ir a Mallorca el próximo sábado en la Liga. Igualmente, Dani Olmo está en duda.

Ter Stegen entra al césped del Johan Cruyff en la presentación del equipo de 2021. / JORDI COTRINA

La segunda vez

Es la segunda vez que el trofeo se traslada al campo secundario, de apenas 6.000 espectadores, con entradas a precios prohibitivos. Bien mirado, la primera fue más pesarosa. Se jugó en 2021 en Sant Joan Despí por una causa mayor: las restricciones sanitarias después del covid-19 que impedían acontecimientos masivos superiores a las 3.000 personas. Se juntaron el primer equipo masculino y femenino.

Coincidió con la participación de otro equipo italiano, la Juventus, Sergio Kun Agüero se lesionó antes de debutar, y por la mañana se había oficiado la lacrimógena despedida de Lionel Messi. También fue la primera vez que el culé escuchó la puñetera existencia del fair play salarial que se llevó por delante al capitán. El sofoco veraniego continúa y no por la crisis climática. Esta vez es el retraso de las obras lo que relega el torneo al escenario menor.

Coutinho, Dembélé, De Jong, Ansu Fati y Ter Stegen, durante la celebración del trofeo Joan Gamper en el Estadi Johan Cruyff en 2021. / JORDI COTRINA

Nada indicativo

En el fondo, el Gamper es un trámite, un evento de verano relajado, sin consecuencias ni evidencias del futuro que le espera al equipo azulgrana. El ejemplo del año pasado es estupendo, como el de 2021, cuando la goleada a la Juventus (3-0, gracias a Memphis, Braithwaite y Ricky Puig) no alumbró un curso de éxitos del once de Ronald Koeman.

El conjunto de Flick, por su parte, fue vapuleado por el Mónaco en Montjuïc (0-3) -y vencido nuevamente en la segunda jornada de la Champions (2-1) en el Principado-, y luego resultó ser la sensación de la temporada con la conquista de los tres títulos españoles y la semifinal de la Champions. Aquel Madrid que se comía el mundo en agosto fue devorado por el Barça en los cuatro duelos, y condenado por Florentino Pérez a iniciar un nuevo proyecto.

Lamine Yamal, de frente, en un entrenamiento de esta semana. / FC BARCELONA

El mundo al revés. Es el Barça el que tiene equipo, ideas, sistema y plantilla. Al revés van Sergi Roberto, que hoy jugará con el Como, y Szczesny, el portero de la Juventus en 2021 y que repetirá bajo los palos, pero en el bando azulgrana.