FC Barcelona - Como 1097, en directo: última hora del partido del trofeo Joan Gamper

Un Gamper en familia y en paz

Begoña González

Barcelona
EL FC Barcelona afronta este domingo el Trofeo Joan Gamper en casa, aunque no en el Spotify Camp Nou. Esta noche a las 21h se enfrentará en el último de los partidos de pretemporada al Como 1907 comandado por Cesc Fàbregas en el Estadi Johan Cruyff. Para la cita de hoy, al Barça le faltarán dos de sus puntales en el campo: el ya perdonado, Marc André ter Stegen y Robert Lewandowski. Sin embargo, ambos jugadores sí estarán en el acto de presentación del primer equipo. Dani Olmo se presenta al encuentro como posible tercera baja al no haberse entrenado por molestias musculares.

