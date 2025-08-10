En Directo
FC Barcelona - Como 1097, en directo: última hora del partido del trofeo Joan Gamper
Un Gamper en familia y en paz
EL FC Barcelona afronta este domingo el Trofeo Joan Gamper en casa, aunque no en el Spotify Camp Nou. Esta noche a las 21h se enfrentará en el último de los partidos de pretemporada al Como 1907 comandado por Cesc Fàbregas en el Estadi Johan Cruyff. Para la cita de hoy, al Barça le faltarán dos de sus puntales en el campo: el ya perdonado, Marc André ter Stegen y Robert Lewandowski. Sin embargo, ambos jugadores sí estarán en el acto de presentación del primer equipo. Dani Olmo se presenta al encuentro como posible tercera baja al no haberse entrenado por molestias musculares.
Robert Lewandowski, con molestias en el bíceps femoral
El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán. El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja. Con la ausencia para ese partido de Lewandowski, máximo goleador del equipo, Hansi Flick dispone de dos opciones para ocupar su posición: la de Ferran Torres y la del inglés Marcus Rashford, el último fichaje de los azulgrana.
Iñigo Martínez se despide de sus compañeros antes de poner rumbo al Al-Nassr
El central Íñigo Martínez se despidió este viernes de sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr. Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí. Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper, ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.
El torneo servirá para presentar al equipo en el segundo proyecto de Hansi Flick y como termómetro para ver cómo reacciona el barcelonismo tras el último lío con Marc Andre ter Stegen, a quien el club le quitó la capitanía tras negarse a firmar un informe médico sobre su operación, lo cual impedía abrir la puerta a inscripciones en una entidad excedida por el 'fair play'. Solucionado el problema y recuperada la capitanía, Ter Stegen será en principio quien se dirija a la afición en el discurso de intenciones para la nueva temporada.
Cesc Fàbregas: "Lamine Yamal es un jugador increíble"
El técnico Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, rival este domingo del Barcelona en el trofeo Joan Gamper, ha calificado a Lamine Yamal como "un jugador increíble" y ha comentado que es importante tener "a jugadores con esta magia" en un fútbol que se ha convertido en "un tanto robótico". Durante su comparecencia ante los medios, en la sala de prensa del estadi Johan Cruyff, Cesc Fàbregas ha admitido que la sensación de regresar a la que fue su casa es "muy bonita", aunque ha recordado que su equipo está en Barcelona para afrontar "un partido muy importante" para su equipo.
Presentación del equipo
A las 20h tendrá lugar la presentación oficial del primer equipo para esta temporada 2025-26 en el Estadi Johan Cruyff.
A pesar de que algunos jugadores están lesionados, se espera que todos estén presentes en esta primera toma de contacto con la afición.
