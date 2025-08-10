Hockey hierba

España arrolla a Austria (10-0) en el Europeo y se jugará el pase a las semifinales contra Bélgica

El combinado español necesita tumbar a la subcampeona del mundo este martes para luchar por las medallas.

Los jugadores de España celebran un gol.

Los jugadores de España celebran un gol. / RFEH

La selección española masculina de hockey sobre hierba se apuntó su primera victoria del Campeonato de Europa, que se disputa en la localidad alemana de Mönchengladbach, al vencer este domingo a Austria (10-0) en la segunda jornada del torneo.

Los 'RedSticks' cumplieron en la esperada goleada pero se quedaron a un gol de ganarle el 'gol average' a Bélgica, contra la que se jugarán el pase a semifinales en una especie de cruce de cuartos con el que cerrarán el martes el Grupo A.

A los 40 segundos

Después de caer ante la vigente campeona Países Bajos el sábado (0-3), España siguió también el guion y pasó por encima de Austria sobre todo en la segunda mitad, cuando cayeron siete goles. Además, a los 40 segundos ya ganaba el equipo de Max Caldas.

Bruno Font abrió la lata y poco después Pol Cabré-Verdiell y Gerard Clapés dejaron en 3-0 los primeros diez minutos. El propio Clapés, José Basterra y Marc Reyne elevaron la renta y permitieron a España pensar en esa diferencia de goles con los belgas.

Sin embargo, los esfuerzos de Nicolás Álvarez, el golazo de Cabré-Verdiell y Pepe Cunill no fueron suficientes para llegar al 11-0. Así, los 'RedSticks' tendrán que ganar a Bélgica, subcampeones del mundo y bronce en los dos últimos europeos, para estar en semifinales.

