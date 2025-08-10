Fútbol
Camavinga, dos semanas de baja por un esguince de tobillo
El centrocampista francés no juega un partido con el Real Madrid desde el pasado 23 de abril.
Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, se perderá el arranque de la temporada tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, como anunció el club blanco en un parte médico, lo que le mantendrá en torno a dos semanas de baja.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", reza el parte difundido por el club.
Camavinga no juega un partido con el Real Madrid desde el pasado 23 de abril, en el Coliseum de Getafe, encuentro en el que tras una dura entrada de Luis Milla sufrió una rotura completa del tendón del adductor izquierdo.
Inédito en el Mundial de Clubs
Con un plazo de recuperación de tres meses, el francés no llegó a tiempo de reaparecer antes del final de campaña y no disputó ningún minuto en el Mundial de Clubs. Reincorporado a la pretemporada sin molestias, el entrenamiento del sábado dejó el primer lesionado del nuevo curso en el conjunto madridista, al sufrir Camavinga un esguince de tobillo que le impedirá participar en el único amistoso, el martes ante el Tirol, y en el estreno en LaLiga el martes 19 de agosto frente a Osasuna.
Xabi Alonso ya contaba con las bajas del inglés Jude Bellingham, operado del hombro nada más acabar el Mundial de Clubs, del brasileño Endrick y el francés Ferland Mendy, que prosiguen con las recuperaciones de las lesiones con las que cerraron la temporada.
