La frase ‘no es el arco, es la flecha’ se utiliza habitualmente para enfatizar que la habilidad y el esfuerzo individual son más importantes que las herramientas o recursos disponibles. En este contexto, la frase sugiere que no importa tanto el arco, sino la destreza de quien lo usa, es decir, la flecha.

Autoridad aplastante

Cuando se busca la razón por la que un campeonísimo, el que sea y del deporte que sea, domina con autoridad aplastante, escandalosa y, sobre todo, con unas maneras impresionantes en todos los sentidos, se suele cometer el error y, en especial, en el mundo del ‘motorsport’, de priorizar la máquina, la moto, el coche, el monoplaza, antes que al piloto. Y, no, amigos, no, en muchos casos, en muchos, no es el arco, es la flecha.

Ducati no necesitaba a Marc Márquez para ganar y puede, sí, que una de las principales razones por las que lo ficharon fue para que no les ganase con una Aprilia o una KTM

No lo contarán nunca, no lo querrán reconocer, no saldrá de sus labios, aunque podrían, la verdad, sería hasta sano para el motociclismo, el Mundial, MotoGP e, incluso, para los fans, pero Claudio Domenicali, CEO de Ducati; Gigi Dall’Igna, gurú absoluto de Ducati Corse y Davide Tardozzi, Team Manager del equipo de Borgo Panigale (Italia), escogieron a Marc Márquez antes que a Jorge Martín, porque temían que les pudiese ganar, en este 2025, con una Aprilia y/o una KTM, ya que tanto Yamaha como Honda aún están lejos.

Ellos, Domenicali, Dall’Igna y Tardozzi, dirán que querían juntar a los dos mejores del mundo. No. Dirán que no se les podía escapar un ocho veces campeón. Ya, sí. Dirán que, al observar y analizar la telemetría de MM93 con la Ducati vieja, del 2023 y verle derrotar hasta en tres ocasiones (Aragón, San Marino y Australia) a las Ducati ‘pata negra’, imaginaron las locuras que podría hacer, si lo tuvieran, con la ‘Desmo’ oficial.

Marc Márquez celebra su triunfo, este año, en Motorland (Aragón). / ALEJANDRO CERESUELA

Pero que lo sepan, la auténtica razón del repentino cambio de caballo, de ‘Martinator’ a MM93, fue, simplemente, porque les entró el miedo de que ese prodigio del pilotaje y muchas más cosas, les pudiese arrebatar el título, el dominio de la categoría y hasta el prestigio de sus motos de calle, ganándoles con una modesta Aprilia y/o una moto ¡austriaca!

Porque Domenicali, Dall’Igna y Tardozzi saben mucho de motos, pero también saben que Marc Márquez es el único piloto de la historia que marca la diferencia. Lo hizo cuando su Honda no era, ni de la risa, la mejor moto (y ganó seis títulos) y lo hace, ahora, cuando posee el mejor arco.

Fue por eso que Dall’Igna, tras el doblete de Brno, le dijo a Marc, «lo sabía, sí pero ahora entiendo mejor por qué no ganábamos el título». Porque era Marc quien les derrotaba, no la Honda.