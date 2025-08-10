Automovilismo
Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar sin necesidad de terminar la carrera de Portland
Álex Palou puede proclamarse campeón de la Indycar en Portland
Begoña GonzálezBegoña González
Periodista deportiva especializada en Motociclismo, Boxeo y MMA. Con especial interés en la cara más humana del deporte, el 'fitness' y la nutrición. Comparte semanalmente curiosidades y tendencias del sector fitness en la newsletter 'El FIT de semana'.
Periodista
No le ha hecho falta ni terminar la carrera al piloto catalán Álex Palou para coronarse por cuarta vez en su trayectoria campeón de la IndyCar. La gesta ha sido posible gracias a unos problemas mecánicos sufridos por su principal rival Pato O'Ward, que se vio forzado a hacer una parada en boxes y le relegó a las plazas finales terminando 25º. Palou terminó tercero en Portalnd. "Ha sido un año espectacular", resumió tras la carrera.
A falta de dos carreras para terminar el calendario de competición, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor se ha alzado con el trofeo con más de 150 puntos de ventaja con respecto a O'Ward en un campeonato que habitualmente no se decide hasta el último suspiro. Paralelamente, Will Power se proclamó vencedor de la carrera de Portland y Christian Lundgaard fue segundo.
Le bastaba con quedar por delante
Palou tenía 590 puntos en el campeonato antes de esta última carrera, frente a los 469 de Pato O’Ward. Antes de que empezara esta prueba de Portland, Palou tenía una ventaja de 121 puntos sobre el piloto mexicano O'Ward en la tabla. Para alzarse con el campeonato, le bastaba con mantenerla en 108 puntos, y el parón del mexicano antes de terminar la carrera le ha permitido hacerlo sin siquiera esforzarse demasiado. Con este, Palou encadena tres campeonatos seguidos (2023, 2024 y 2025) que se suman al que consiguió en 2021.
Palou, que había partido quinto en la carrera de Portland, consiguió remontar hasta la tercera plaza mientras que O'Ward que había salido de la 'pole' tuvo que reengancharse en las últimas plazas al necesitar entrar en pit lane. El trazado estadounidense consta de 12 curvas y 3,16 kilómetros (1,964 millas), y cuenta con varios puntos de adelantamiento, con una rápida chicane al final de la recta principal de la que ha sabido sacar partido el piloto de Sant Antoni de Vilamajor.
Tras la victoria en Laguna Seca, Palou consiguió su 8º triunfo de 14 carreras en la presente temporada de la Indycar. Si el español alcanza la cifra de 10 pruebas ganadas en un mismo curso, igualará el récord que tienen las leyendas de la categoría estadounidense A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970).
Después del mes intenso de julio, y cuando termine el fin de semana en Portland, la Indycar afrontará sus dos últimas carreras de la temporada, en Milwaukee y terminará el 31 de agosto en Nashville.
Suscríbete para seguir leyendo
- Preocupación por el Barça femenino: cuadrar las cuentas y retener el talento, una operación cada vez más complicada
- Las claves de la salida de Iñigo del Barça: un problema deportivo, una solución económica
- Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions
- Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: 'Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible
- Iñigo Martínez deja el Barça para marcharse a Arabia
- Los socios del Barça se alejan del Gamper: 'Tienen que sacar dinero de debajo de las piedras
- Conmoción en la NFL: el partido Falcons-Lions se suspende por una impactante lesión de Morice Norris | Vídeo
- Dónde y cuándo ver las nominaciones al Balón de Oro 2025