Nápoles - Girona (3-2)
Stuani guía a un Girona combativo que no puede contra el campeón de Italia
Dos tantos del uruguayo antes del descanso acercaron a los de Míchel en el marcador, pero no consiguieron cerrar la remontada en la segunda parte. De Bruyne también logró un doblete para los italianos.
El Girona tiene algunos retos esta temporada. Más allá de los propiamente deportivos, el equipo de Míchel quiere volver a sentirse bien en su propia piel. Recuperar esa manera de hacer las cosas, de entender el fútbol, que la temporada pasada se fue evaporando con el paso de los partidos. Y es que los gironins quieren regresar a ser identificables y felices. El penúltimo ensayo de pretemporada fue un poco el resumen de los últimos tiempos del Girona. Un escenario complicado aunque lleno de posibilidades que, gracias a Stuani, terminó con un guion mejor del que se presagiaba. Contra el Nápoles sufrieron y hasta cayeron (3-2) pero dando un paso hacia adelante.
El campeón de Italia salió en tromba desde los primeros minutos, haciendo valer su título recién estrenado. Los de Míchel se vieron superados y tras un par de estocadas en los primeros minutos, un córner muy cerrado y peinado por Di Lorenzo en el primer poste consiguió batir a Gazzaniga. Parecía una muerte anunciada que siguió confirmándose cuando tan solo 10 minutos después De Bruyne abrió su cuenta personal en el encuentro. Tras un robo con una presión alta, asistióe Lukaku y fusiló de Bruyne. El belga volvió a aparecer, para poner el 3-0 que parecía ajusticiar a un Girona perdido tan solo en el minuto 23 de encuentro.
La luz del Girona
Pero si hablamos de Girona, de volver a la esencia, de recuperar lo único y característico, hablamos de Christian Stuani. El uruguayo es la luz de Girona y contra el campeón de Italia guió a su equipo para recortar distancias hasta en dos ocasiones. Primero, tras una falta lateral que remató Krejci, rechazó Meret al medio, y Stuani, con la bota en el sitio perfecto, recortó distancias. Instantes más tarde, aprovechó un centro de Tsygankov por la izquierda, y de primeras, con la zurda, la mandó arriba y para dentro el uruguayo.
El encuentro se marchó 3-2 al descanso y el marcador no volvió a moverse. La derrota escuece, porque pudo terminar remontando en un segundo tiempo donde estuvo más lúcido, pero las conclusiones, en términos generales, fueron positivas para los de Míchel.
