María Torres revalida la plata en kárate en los Juegos Mundiales

María Torres, a la mejor karateka del mundo la entrena su padre: "En casa tiro más de la cuerda que en el tatami"

María Torres en el tatami de kumite.

María Torres en el tatami de kumite. / María Torres

Barcelona
La karateka malagueña María Torres consiguió este sábado revalidar la plata en la disciplina de kumite -68kg en los Juegos Mundiales que están teniendo lugar en Chengdu, China. Torres perdió el combate final frente a la campeona europea, la alemana Johanna Kneer.

La abanderada de España en la máxima competición de los deportes no olímpicos consiguió llegar a la final tras derrotar a la la número 2 del 'ranking' mundial, la kazaja Sofya Berultseva, esta misma mañana. Con esta plata, Torres cierra un gran año de competición en el que consiguió a principios de junio su segundo título consecutivo de Grand Winner de la Premier League que le valió para revalidar su liderato en la clasificación mundial.

Sin embargo, la plata tuvo un sabor agridulce para la malagueña, que viajaba a China con la intención de ir un paso más allá y conseguir el oro que no llegó a alcanzar en Birmingham 2022, cuando también terminó con la plata.

Julián Álvarez y Griezmann aúpan al Atlético ante el Newcastle (0-2)

Una pareja que se dobla la edad y remando por todo un pueblo: así fue el triunfo más emocionante en el Sella, el de Bouzán y Bertín Llera

María Torres revalida la plata en kárate en los Juegos Mundiales

La selección española de Hockey hierba debuta en el Europeo con derrota ante la vigente campeona

El Barça ya ha enviado el informe médico de Ter Stegen a LaLiga

Los socios del Barça se alejan del Gamper: "Tienen que sacar dinero de debajo de las piedras"

La catalana Sofía Santacreu, campeona de Europa sub-20 en 10 kilómetros marcha

El bosnio Dzumhur será el rival de Alcaraz en su debut en Cincinnati