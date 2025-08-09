María Torres revalida la plata en kárate en los Juegos Mundiales

La karateka malagueña María Torres consiguió este sábado revalidar la plata en la disciplina de kumite -68kg en los Juegos Mundiales que están teniendo lugar en Chengdu, China. Torres perdió el combate final frente a la campeona europea, la alemana Johanna Kneer.

La abanderada de España en la máxima competición de los deportes no olímpicos consiguió llegar a la final tras derrotar a la la número 2 del 'ranking' mundial, la kazaja Sofya Berultseva, esta misma mañana. Con esta plata, Torres cierra un gran año de competición en el que consiguió a principios de junio su segundo título consecutivo de Grand Winner de la Premier League que le valió para revalidar su liderato en la clasificación mundial.

Sin embargo, la plata tuvo un sabor agridulce para la malagueña, que viajaba a China con la intención de ir un paso más allá y conseguir el oro que no llegó a alcanzar en Birmingham 2022, cuando también terminó con la plata.