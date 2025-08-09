Julián Álvarez y Griezmann aúpan al Atlético ante el Newcastle (0-2)

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 en su visita al Newcastle United en su tercer y último amistoso de pretemporada, cita resuelta con goles de Julián Álvarez y de Antoine Griezmann en sendos contragolpes, mejorando así la imagen de su equipo en los dos encuentros anteriores contra FC Porto y Rayo Vallecano.

En St. James' Park, los colchoneros empezaron bien por obra de Marcos Llorente como lateral derecho y una primera ocasión del central eslovaco Dávid Hancko en el 4', con un zurdazo lejano y a bote pronto que se fue desviado. Apenas un minuto después, Conor Gallagher recuperó una pelota en campo contrario y Julián Álvarez mandó luego su tiro demasiado alto.

Almada y Baena, activos

Antes del cuarto de hora, los locales se animaron gracias a varios arreones del exjugador colchonero Kieran Trippier por la banda derecha, mientras que en el Atlético eran Thiago Almada y Álex Baena quienes más se encargaron de fraguar cada ataque buscando a la 'Araña' Álvarez.

Entre las 'urracas' destacó Anthony Elanga con carreras por su lado en duelo directo con Matteo Ruggeri, quien tuvo una buena oportunidad a la media hora con un disparo que repelió el portero Nick Pope con su cuerpo. Poco antes, Giuliano Simeone había tenido otra ocasión peligrosa tras una carrera que culminó en derechazo raso, pero cruzado en exceso.

Pase entre las piernas

El Newcastle salió del letargo con un cabezazo alto de Joelinton, con una falta directa ejecutada por Trippier y que desvió atento Jan Oblak, y con otros dos cabezazos del propio Joelinton, quien tuvo en su testa un cuarto remate y que el guardameta del Atlético atrapó sin problemas.

Los pupilos de Eddie Howe dominaron el tramo final antes de irse a los vestuarios, pero regresaron del descanso con algo menos de ritmo y los acusaron encajando el 0-1 en el minuto 50. Tras un saque de esquina local, la defensa despejó el balón y entre Almada y Gallagher cuajaron el contraataque con un pase en largo para el galope de Julián Álvarez.

Aunque la 'Araña' envió algo fuerte su pase a un costado para Baena, el ex del Villarreal domó el esférico y entre las piernas de Sandro Tonali filtró una asistencia rasa para que Álvarez se desquitase con un remate a puerta vacía. Tres minutos más tarde quedó anulada por fuera de juego una buena combinación entre Álvarez y Llorente, que acabó en gol.

Once cambios

En el minuto 60, Diego Pablo Simeone cambió a sus once pupilos y esa unidad suplente apenas tardó en responder con el 0-2 en un nuevo contragolpe, esta vez guiado por Alexander Sorloth y rubricado en gol por Antoine Griezmann.

Habiendo esquivado la presión de dos defensas, el noruego cedió la bola para la llegada en carrera del 'Principito', quien definió con un zurdazo raudo y sutil con el exterior de su bota para salvar una posible entrada de Alex Murphy, enviando el balón al palo más lejano y sin que Nick Pope lo alcanzase en su estirada.

El dominio visitante cerca estuvo de encontrar mayor premio en el minuto 84, pero el disparo potente del canterano Taufik Seidu, a pase de Javi Galán por la izquierda desde línea de fondo, fue repelido a córner por Pope. Mucho por mejorar tiene aún el Newcastle de cara al inminente curso 2025/26, con participación incluida en la Champions League.