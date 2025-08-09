Israel asesina al Pelé palestino Suleiman Al-Obeid mientras esperaba ayuda humanitaria

Noticias trágicas para el fútbol palestino. Suleiman Al-Obeid, uno de los jugadores más talentosos de la historia del país, ha sido asesinado a causa de disparos israelíes mientras intentaba conseguir ayuda humanitaria. El palestino era considerado una figura histórica del fútbol en la región, habiendo representado a la selección nacional en 23 ocasiones.

Así lo confirmó la Federación Palestina de Fútbol en un sentido comunicado donde honraron la memoria de su exjugador. El apodado como 'Pelé palestino' se encontraba en el sur de la Franja de Gaza cuando recibió el impacto de los ataques aéreos israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria.

El genocidio de Israel sigue cobrándose víctimas

Obeid era conocido por su velocidad vertiginosa y su capacidad para causar estragos por las bandas, además de su olfato goleador. Después de cinco temporadas en la Premier League de Cisjordania, el futbolista regresó a Gaza en 2025. Ganó el premio Bota de Oro de la liga durante tres temporadas consecutivas en 2015/16 (17 goles), 2016/17 (15 goles) y 2017/18 (12 goles) con Gaza Al-Riyadi y luego consecutivamente con el equipo de su ciudad natal Khadamat Al-Shate'.

El palestino es el tercer jugador del país asesinado por Israel durante el genocidio. Mouyin Al-Maghribi y Mohammed Barakat fueron asesinados en enero y marzo de 2024, respectivamente. Como recuerda la Federación en su comunicado, con menos de 250 jugadores convocados oficialmente desde 1998, Israel ha asesinado a poco más del 1% de la selección palestina. Cabe recordar que, según estimaciones, Israel ha asesinado a cerca de 60.000 palestinos en Gaza y Cisjordania en los últimos dos años.