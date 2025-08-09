Atletismo

Iker Moreno firma una plata en 400 metros vallas y fija el récord de España sub-20

Dicho triunfo le asegura a España el liderato en el medallero general de estos campeonatos sub-20, con cinco preseas

Iker Moreno correindo en el 400 vallas del europeo de Atletismo.

Iker Moreno correindo en el 400 vallas del europeo de Atletismo. / Sportsmedia

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El castellonense Iker Moreno se hizo este sábado con la medalla de plata en 400 metros vallas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20, que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere, tras finalizar el recorrido en 49.66 segundos, su nueva mejor marca personal y récord de España.

Moreno cruzó la meta tan solo por detrás del checo Michal Rada (48.78), nuevo campeón de Europa de la categoría. Completó el podio el también checo Marek Vána, en 50.46.

En la meta, expresó a los medios de la RFEA su alegría por el triunfo logrado y aseguró que esta "fue la carrera de mi vida, me vi visto realmente cerca del checo. Además, preparando esta prueba tan solo dos meses y medio. Está siendo el mejor día de mi vida, celebrando así mi cumpleaños con mis mejores amigos y familia", declaró en la meta.

Dicho triunfo le asegura a España el liderato en el medallero general de estos campeonatos sub-20, con cinco preseas, tras los tres oros y el bronce logrados por Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, y Sofía Santacreu y Aldara Meilán, en 10 kilómetros marcha, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Djokovic, de mártir a enemigo del gobierno nacionalista de Serbia: 'Está del lado de los violentos
  2. Preocupación por el Barça femenino: cuadrar las cuentas y retener el talento, una operación cada vez más complicada
  3. Las claves de la salida de Iñigo del Barça: un problema deportivo, una solución económica
  4. Multa a Lamine y Lewandowski y sanción a Flick, que se perderá el primer partido en Champions
  5. Marta Mitjans, coleccionista de récords con 18 años: 'Debo adaptarme a la élite de la forma más humilde posible
  6. Iñigo Martínez deja el Barça para marcharse a Arabia
  7. Dónde y cuándo ver las nominaciones al Balón de Oro 2025
  8. Conmoción en la NFL: el partido Falcons-Lions se suspende por una impactante lesión de Morice Norris | Vídeo

Israel asesina al Pelé palestino Suleiman Al-Obeid mientras esperaba ayuda humanitaria

Israel asesina al Pelé palestino Suleiman Al-Obeid mientras esperaba ayuda humanitaria

Cesc regresa a Barcelona con el Como y presenta su primera obra como técnico

Cesc regresa a Barcelona con el Como y presenta su primera obra como técnico

Stuani guía a un Girona combativo que no puede contra el campeón de Italia

Stuani guía a un Girona combativo que no puede contra el campeón de Italia

Iker Moreno firma una plata en 400 metros vallas y fija el récord de España sub-20

Iker Moreno firma una plata en 400 metros vallas y fija el récord de España sub-20

La escritora Paz Castelló reclama la autoría de la "publicación fantasma" del jugador del Barça Fermín López

La escritora Paz Castelló reclama la autoría de la "publicación fantasma" del jugador del Barça Fermín López

Julián Álvarez y Griezmann aúpan al Atlético ante el Newcastle (0-2)

Julián Álvarez y Griezmann aúpan al Atlético ante el Newcastle (0-2)

Una pareja que se dobla la edad y remando por todo un pueblo: así fue el triunfo más emocionante en el Sella, el de Bouzán y Bertín Llera

Una pareja que se dobla la edad y remando por todo un pueblo: así fue el triunfo más emocionante en el Sella, el de Bouzán y Bertín Llera

María Torres revalida la plata en kárate en los Juegos Mundiales

María Torres revalida la plata en kárate en los Juegos Mundiales