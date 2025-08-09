Atletismo
Iker Moreno firma una plata en 400 metros vallas y fija el récord de España sub-20
Dicho triunfo le asegura a España el liderato en el medallero general de estos campeonatos sub-20, con cinco preseas
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El castellonense Iker Moreno se hizo este sábado con la medalla de plata en 400 metros vallas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20, que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere, tras finalizar el recorrido en 49.66 segundos, su nueva mejor marca personal y récord de España.
Moreno cruzó la meta tan solo por detrás del checo Michal Rada (48.78), nuevo campeón de Europa de la categoría. Completó el podio el también checo Marek Vána, en 50.46.
En la meta, expresó a los medios de la RFEA su alegría por el triunfo logrado y aseguró que esta "fue la carrera de mi vida, me vi visto realmente cerca del checo. Además, preparando esta prueba tan solo dos meses y medio. Está siendo el mejor día de mi vida, celebrando así mi cumpleaños con mis mejores amigos y familia", declaró en la meta.
Dicho triunfo le asegura a España el liderato en el medallero general de estos campeonatos sub-20, con cinco preseas, tras los tres oros y el bronce logrados por Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, y Sofía Santacreu y Aldara Meilán, en 10 kilómetros marcha, respectivamente.
