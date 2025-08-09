La selección española de Hockey hierba debuta en el Europeo con derrota ante la vigente campeona

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha caído frente a Países Bajos (3-0), vigente campeona olímpica y continental, en su debut en el Campeonato de Europa, que se disputa en la localidad alemana de Mönchengladbach.

Los 'RedSticks' apretaron desde el comienzo, y en el minuto 4 rozaron el 1-0 en una jugada en la que Chefo Basterra chutó de revés sin poder conectar con Nico Álvarez, que esperaba en el segundo palo. Un par de minutos después, Marc Reyné no pudo rematar un gran pase de Joaquín Menini. Posteriormente, Clapés robó la bola en la línea de 22 y chutó cruzado buscando la escuadra de Maurits Visser.

Alex Alonso evitó el primer disparo del capitán neerlandés, Thierry Brinkman. Poco después, España desperdició el primer penalti córner del partido, cerca del final del primer cuarto, y en la primera ocasión a bola parada para Países Bajos Luis Calzado se empleó a fondo bajo palos para mantener el empate (0-0).

Resultado "justo"

En el segundo cuarto, aunque los de Max Caldas se acercaron al área neerlandesa en un par de ocasiones, fue el combinado rival el que consiguió adelantarse, cuando Terrance Pieters conectó con Tjep Hoedemakers, que batió a Luis Calzado en el segundo palo. Poco después, en la segunda acción peligrosa del cuarto, Marc Recasens salvó in extremis un disparo de Pieters.

Tras el descanso, España dispuso de su segundo penalti córner, pero Pepe Cunill no logró transformarlo. Más tarde, Jip Janssen firmó el 2-0 en el minuto 40, y Floris Middendorp anotó el tercero en jugada individual. En el tramo final del tercer cuarto, Álvaro Iglesias, asistido por Pol Cabré, mandó fuera un peligroso disparo.

Ya en el último período, Marc Miralles no aprovechó el tercer penalti córner de los españoles. Borja Lacalle, Chefo y Joaquín Menini trataron de recortar distancias, pero no hubo tiempo para más. España volverá a competir este domingo (19.45 horas), frente a Austria en el segundo encuentro de la fase de grupos.

Marc Miralles explicó que contra Países Bajos "los partidos son siempre iguales, muy de ir y venir, de muchas ocasiones, de defender y de jugar físico". "Ellos las que tienen las aprovechan y nosotros tenemos demasiadas ocasiones que se terminan escapando, que casi entran pero no termina de ir dentro la bola. El resultado, aunque no es lo que querríamos, sí que termina siendo justo. Desde esta tarde estaremos centrados en el partido de mañana", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Hockey (RFEH).