Conmoción en la NFL: el partido Falcons-Lions se suspende por una impactante lesión de Morice Norris | Vídeo
El incidente se produjo durante la última parte del partido
El partido entre Atlanta Falcons y Detroit Lions fue suspendido este viernes por una dramática lesión en el cuello de Morice Norris, que fue llevado en ambulancia al hospital.
"Estamos rezando todos por él. Sabemos que se mueve un poco y ahora le están haciendo más pruebas. El momento era muy duro, así que coincidimos en que no nos parecía bien terminar ese partido porque ese el tipo de acto de clase que esperas", señaló Dan Campbell, entrenador de Lions, respecto a su jugador, con la voz entrecortada.
La lesión ocurrió en el inicio del último periodo, en una jugada en la que el corredor de Falcons Nathan Carter acarreó el balón y se encontró de frente con el esquinero de 24 años, quien estrelló su cabeza contra Carter la cual se dobló hacia atrás de manera brusca.
El jugador quedó tendido en el campo.
Asistencia médica
Las asistencias médicas ingresaron de inmediato, que duró poco más de 20 minutos, mientras los jugadores de ambos equipos formaron un círculo alrededor de Norris para rezar por él.
"Es doloroso y revelador. Esto tiene un impacto diferente y pone las cosas en perspectiva. Voy a decir algo, este es un deporte violento y nos encanta, pero cuando pasa algo así es difícil, pero vemos la hermandad de estos hombres, eso significa mucho, la unión de todos los jugadores", agregó Campbell.
Luego de que el esquinero fue retirado en ambulancia el juego se reanudó, entonces Emory Jones, 'quarterback' de Falcons retuvo el balón mientras todos los jugadores se mantuvieron en la línea de golpeo.
Con poco más de seis minutos por jugar el oficial en jefe anunció que el partido se suspendía por orden de Nueva York, donde la NFL tiene sus oficinas.
El resultado del juego favoreció a Lions 10-17 gracias a una buena actuación de Kyle Allen, quien conectó dos envíos de anotación, uno con Jackson Meeks y otro con Isaac TeSlaa
