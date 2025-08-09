Cesc regresa a Barcelona con el Como y presenta su primera obra como técnico

A Cesc Fábregas le desbordan las ganas. Ha recuperado, dice -ha multiplicado, parece- la motivación que le abandonaba en el tramo final de su carrera desde que se ha puesto el chándal del entrenador. No se siente un exjugador que ayuda a los que fueron sus compañeros -pocos quedan tras la reconstrucción emprendida-, sino un entrenador "24-7 que no tiene tiempo, que si mira la televisión es para ver partidos de fútbol y no una serie".

Se marchó del Barça de Pep Guardiola como futbolista y regresa como entrenador del FC Como 1907, la tercera versión del club tras la refundación de 2005 y la de 2017. Se reconvirtió Cesc (38 años) en técnico en 2023 y en un año y medio ascendió al equipo a la Serie A y lo clasificó décimo en la pasada campaña.

Cesc Fàbregas y el jefe de prensa del Como 1907, en el Estadi Johan Cruyff. / Dani Barbeito / SPO

Jugar de tú a tú

No le asusta, sino todo lo contrario, medirse al tricampeón Barça. Al contrario. "Tengo muchísimas ganas de comprobar la respuesta de mi equipo ante el mejor equipo de Europa", aseguró, deseoso de plantar cara y de jugar "de tú a tú" frente a los azulgranas.

"Estamos construyendo una identidad como equipo, un modelo de juego, y quizá estamos creciendo demasiado rápido, seguramente, pero tenemos que ser en el campo como pretendemos ser, jugar con nuestra bazas. Si te pasas todo el partido defendiendo te meterán cinco; prefiero que me los metan tratando de ser nosotros mismos y jugando para ganar", decía Cesc de su jovencísimo equipo. "Serán chicos de 19 años contra chicos de 19", bromeó.

Cesc aplaude a la hinchada del Como tras la visita al Parma en la pasada campaña. / SERENA CAMPANINI

Los de 19 del Barça son todos canteranos, como lo fue él hace más de 20 años. Él se marchó a los 16 al Arsenal, en una época donde escaseaban las oportunidades en el primer equipo. A esa edad apenas lo logró Lionel Messi, más tarde Gerard Piqué, que también pasó por Inglaterra (Manchester United).

Ahora una jovencísima generación se ha apuntado un triplete de títulos y batalló hasta la prórroga de la semifinal de la Champions ante el Inter. Cesc estaba en San Siro, contemplando admirado la obra de Hansi Flick.

Hansi Flick saluda antes del tercer partido de la pretemporada del equipo azulgrana, ante el Daegu coreano, este lunes en Seúl. / JEON HEON-KYUN / EFE

"Me encantaría pasar 20 minutos con él, porque tengo muchas preguntas que hacerle", confesó el entrenador de Arenys de Mar. Sobre todo, la construcción de la línea defensiva tan adelantada, uno de los rasgos distintivos del Barça. Siente mucha curiosidad.

"Me imagino yo de jugador y me pondría las botas atacando esta línea, pero es lo que piensan muchos y no lo consiguen", observaba, "intrigado" por el resorte interno azulgrana que la activa y los secretos de la presión sobre el poseedor del balón.

Cesc habla con Busquets en presencia de Pedro y Messi antes de un partido del Barça ante el Atlético de Madrid. / Juan Manuel Prats

Un Barça evolucionado

Cesc entiende que Flick ha evolucionado el modelo de tantos años. "No es el Barça de la posesión, sino que te mata en la transición y es muy poderoso en el uno contra uno", resaltó, destacando en particular dos figuras clave.

"Pedri es mi debilidad", admitió. Pero no podía obviar a Lamine Yamal, "uno de esos jugadores del que esperas a que le llegue el balón cuando estás delante de la tele". Son dos candidatos al Balón de Oro. "Sigo sin saber cómo se puntúa o cómo se llega a valorar lo que hace un futbolista u otro en ese premio", añadió. "El único que tenía que ganarlo cada año era Leo [Messi] porque era un futbolista dominante, era el mejor cada tres días".

Szczesny, Garcia y Kochen y Peña, detrás, salen a calentar antes del Vissel-Barça. / Valentí Enrich / SPO

Interés por Iñaki Peña

Pedri y Lamine Yamal son inaccesibles para el Como. No lo es Iñaki Peña, con el que hay conversaciones para que fiche por el conjunto italiano. Esas posibilidades se han multiplicado desde que Ter Stegen ha firmado el informe médico y se encara la inscripción de Joan Garcia y Wojciech Szczesny. Peña era intocable porque es el único portero del Barça dado de alta en la Liga.