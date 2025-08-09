La catalana Sofía Santacreu, campeona de Europa sub-20 en 10 kilómetros marcha

La española Sofía Santacreu revalidó este sábado su título de campeona de Europa sub-20 en los 10 kilómetros marcha, mientras que su compatriota Aldara Meilán se colgó el bronce en una destacada actuación para España en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en Tampere (Finlandia).

Santacreu, defensora de la corona lograda hace dos años en Jerusalén, cruzó la meta con un tiempo de 43:47.89, lo que supuso no sólo una nueva marca personal para la atleta, entonces fijada en 43:57, sino también el mejor tiempo del mundo en la categoría sub-20.

Actualmente, la catalana lidera además el ránking europeo sub-20 en 5.000 metros marcha.

En la cabeza del medallero

Por su parte, la gallega Aldara Meilán se hizo con el bronce, sólo después de la italiana Serena di Fabio, tras firmar 44:15.89, logrando también batir su mejor marca personal, antes de 45:06.75.

Claudia Ventura, que hace poco más de dos meses se llevó el oro por equipos de los Campeonatos Europeos de Marcha por Naciones de 2025, de Podebrady (República Checa) junto a Santacreu, quedó quinta con un tiempo de 44:43.01.

Con estas dos preseas más, España dio el salto a la cabecera del medallero general de estos campeonatos sub-20, con 4 medallas, tras los dos oros logrados la jornada del viernes por Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, y Ander Garaiar, en 100 metros masculinos.