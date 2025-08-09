Tenis
Bouzas da otro golpe en la pista de Cincinnati
La tenista gallega derrotó a la canadiense Leylah Fernandez por un doble 6-3.
El PeriódicoEl Periódico
La tenista española Jéssica Bouzas derrotó (6-3, 6-3) a la canadiense Leylah Fernandez para acceder a tercera ronda del torneo de Cincinnati, donde se despidió Pedro Martínez en el cuadro ATP tras caer contra Tommy Paul por un doble 6-2.
Bouzas dio otro golpe en la mesa, en la pista en este caso, como continuación de su gran actuación en Montreal. Después de alcanzar su primera ronda de cuartos en un WTA 1000 esta misma semana en la cita canadiense, la gallega firmó un segundo triunfo en Ohio.
Con calma
Fernandez no fue rival para una Bouzas que superó la segunda ronda en poco más de una hora, firme como se la vio en su debut contra Venus Williams. La española rompió un par de saques a la canadiense en el primer set y salvó la única bola de 'break' que tuvo su rival. La americana sí logró romper en el segundo acto.
Bouzas empezó otra vez por delante pero encajó esta vez la rápida respuesta de Fernandez (2-2). La gallega, de 22 años, manejó con calma los juegos decisivos y de nuevo al resto se llevó la manga, y el partido, para citarse en tercera ronda con la estadounidense Taylor Townsend o la rusa Liudmila Samsonova.
