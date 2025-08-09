Tenis
El bosnio Dzumhur será el rival de Alcaraz en su debut en Cincinnati
El gran (y difícil) reto de Alcaraz arranca en Cincinnati: "Quiero recuperar el número uno del mundo"
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El bosnio Damir Dzumhur, número 56 de la ATP, será el rival del español Carlos Alcaraz este domingo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, su regreso a la competición tras la final de Wimbledon de hace un mes.
Dzumhur derrotó este viernes en primera ronda al italiano Mattia Belluci (número 74) en un partido muy igualado que se resolvió con un doble 'tie-break': 7-6(7) y 7-6(4) en dos horas y 23 minutos.
Dos precedentes
Alcaraz y Dzumhur se enfrentaron por última vez en tercera ronda de Roland Garros hace apenas dos meses, con victoria para el murciano por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4.
Anteriormente, en 2020, habían disputado la final del Challenger de Barcelona, también con victoria para Alcaraz.
Alcaraz lleva un mes apartado de las pistas desde que perdió la final de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. El murciano fue baja en el Masters 1.000 de Canadá alegando fatiga.
